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食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
對於外界質疑致癌油案，食藥署直通行政院，跳過衛福部，衛福部長石崇良表示，沒有跳過的問題。記者邱德祥／攝影
對於外界質疑致癌油案，食藥署直通行政院，跳過衛福部，衛福部長石崇良表示，沒有跳過的問題。記者邱德祥／攝影

民進黨團立提案，建請食藥署公開7月4日當天會議記錄，讓社會各界充分了解討論內容及決策依據，落實資訊公開、政策透明，避免外界誤解或不時傳播，建請食藥署將當日會議記錄、相關影音及文件資料，全數函送檢調機關以正視聽。對此，衛福部長石崇良說，相關資料已全數送交檢調，且將在今天之內公開專家會議記錄。

衛環委員會今有立委提案，針對7月4日召開的專家會議，食藥署應公開當天的專家會議紀錄，讓社會各界充分瞭解討論內容及決策依據，以落實資訊公開、政策透明，避免外界造成誤解或不實傳播。同時也請食藥署將當日會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關,以正視聽。

石崇良表示，7月4日當天的專家會議相關紀錄都已經全部送交檢調機關，對於被扭曲跟指控感到非常痛心和遺憾，今天會將所有會議紀錄都公開。

針對外界質疑該專家會議中聯公司代表是否與會？食藥署長姜至剛指出，廠商列席說明後留在會場，但討論第二層致癌油產品下架時，全程未允許廠商發言。食安辦主任許甫則說，中聯代表雖全程都在，但該場會議目的僅是提出建議，而非做決策。

立委陳菁徽痛批，石崇良日前在立法院備詢時，稱專家會議分上下場，且中聯公司並未全程與會，在中途即離場，這樣的說法「根本是害了你同事」。

石崇良 食藥署 會議

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