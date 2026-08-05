想看「龍藏經」先預約！故宮特展第二檔明起購票、重點規則一次看

「龍藏經」在故宮北院展出時意外爆紅，雖然在故宮南院屬常設展，還是吸引許多中南部觀眾北上參觀。故宮今天表示，北院「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔將於8月8日至11月8日登場。為提升觀展品質，減少排隊等候入場時間，故宮將試辦預約制，自8月6日上午9時起，民眾可於線上售票網站購買並預約8月8日至9月13日之參觀券，內容包含北院第一展覽館入場券，以及預約龍藏經特展參觀時段。

故宮表示，感謝大眾對「龍藏經」特展的熱烈喜愛，8月8日至9月13日期間將每日開館，開放時間延長至晚間7時，下午4時30分後購買入館門票更可享八折優惠，惟103及104陳列室將禁止拍照攝影，以維持參觀動線與展場秩序。第二檔期開始可先至故宮線上售票網站預約，一次完成購買門票、預約特展參觀時段，屆時到館可依預約時段排隊入場。故宮亦將視現場容留狀況，發放候補時段卡。候補時段卡數量有限，發放時間為每日9:10、13:10、16:50。建議民眾事先線上預約，以利規劃參觀行程。

「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔

開放預約時間：8月6日（週四）上午9時

故宮線上售票網站：https://npm.fonticket.com/ticket/tibetan_dragon_canon

現場候補時段卡發放：9:10、13:10、16:50