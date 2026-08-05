防空演習行動網路降速 中華郵政：行動郵務受影響

2026年城鎮韌性演習期間，將進行行動網路降速演練，中華郵政指出，相關服務及交易將不順暢或無法執行，行動郵局App推播通知及其他即時通知服務可能發生延遲或無法即時發送，建議改採固定網路（Wi-Fi或有線網路）或臨櫃紙本辦理，務必確認交易結果及留存相關紀錄。

2026年城鎮韌性演習期間，將進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，區域包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部地區為8月13日下午2時30分至3時，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

中華郵政指出，演練期間受行動網路降速影響，相關服務及交易將有不順暢或無法執行之情形，包括官網線上申請、各類掛號郵件查詢、EZPost登打郵件託運單、i郵箱相關業務、壽險線上服務、利用行動網路辦理各類轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付服務及其他須即時連線驗證服務等，建議改採固定網路（Wi-Fi或有線網路）或臨櫃紙本辦理。

因受行動網路降速影響，行動郵局App推播通知及其他即時通知服務可能發生延遲或無法即時發送之情形，建議客戶於演練結束後登入公司網路郵局或行動郵局查詢相關帳務資訊，遇網路不穩時，請避免重複操作，並請務必確認交易結果及留存相關紀錄。

中華郵政公司也說，已將演習資訊發布於官網、App及客服專線語音前導提示，演習期間如有相關服務使用問題，可洽顧客服務中心（0800-700365）協助。