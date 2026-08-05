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高鐵加碼28班開學優惠列車 大學生9月返校享5折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應9月大專院校開學返校需求，台灣高鐵宣布，9月3日至9月9日加碼推出「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有適用5折、75折及88折的大學生優惠車次外，每日再增開南下、北上各2班停靠各站的5折優惠列車，7天共提供28班次，車票將於8月6日凌晨零時起開放訂購。

台灣高鐵表示，大學生可透過高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App、合作便利商店及各車站售票窗口購買優惠車票，一次完成訂位、付款及取票，方便返校旅運需求。

高鐵提醒，使用大學生優惠乘車時，須攜帶本人有效學生證正本備查；若學生證未蓋當學期註冊章或註冊章無法辨識，須併同出示在學證明正本。若使用電子版在學證明，須於乘車前先行下載，列車上不受理現場連線查詢學籍資料。

台灣高鐵表示，相關優惠車次及使用規定，可至高鐵官網查詢，歡迎學生把握優惠，輕鬆搭高鐵返校迎接新學期。

大學生 高鐵 返校

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