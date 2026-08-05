一碗剉冰害65歲阿伯急洗腎！醫示警：慢性腎病患吃冰藏4危機、建議3妙招

炎炎夏日，不少人會以剉冰消暑，但腎臟科醫師洪永祥提醒，慢性腎臟病患者吃冰不能掉以輕心，一碗看似平常的剉冰，可能因細菌感染、脫水、高鉀、高磷及水分攝取過量等因素，導致腎功能急遽惡化，甚至需要緊急洗腎。

洪永祥近日在臉書分享，一名65歲、慢性腎衰竭第四期的張姓男子，腎功能僅剩約兩成，日前因天氣炎熱，在傳統市場購買加了紅豆、花生、芋圓及黑糖水的剉冰消暑。不料吃下第一口便覺得芋圓味道酸酸怪怪的，當晚隨即出現劇烈腹痛、上吐下瀉等症狀，整個人脫水、臉色發白。

張男在被送往急診後診斷為急性腸胃炎。洪永祥表示，由於患者嚴重脫水，導致血液量驟降、低血壓，造成腎臟血流不足，引發急性腎損傷，尿毒指數飆高，最後必須緊急接受洗腎治療，才順利保住性命。此事也讓張男在事後虛弱地喊：「只是在市場吃個剉冰涼快一下，怎麼搞到要洗腎？！」

洪永祥指出，對一般人而言，腸胃炎或許只是短暫不適，但對第四期以上慢性腎臟病患者來說，卻可能成為壓垮腎臟的最後一根稻草。

他提醒，傳統市場或路邊攤剉冰暗藏四大風險，包括：

一、細菌感染危機

由於冰店的衛生條件不一，冰塊與配料都容易滋生細菌，對腎友來說，吃冰簡直像在玩「踩雷大冒險」。腎友一旦引發急性腸胃炎狂拉肚子，體內水分會瞬間被掏空，腎臟血流一斷，腎功能就會呈斷崖式下跌。

二、高鉀危機

剉冰配料中的紅豆、綠豆、花生、芋圓，全都是「高鉀大戶」，鉀離子若排不掉積在體內，容易誘發心律不整，甚至讓心臟驟停的緊急狀況。

三、高果糖高磷危機

濃郁的黑糖水、煉乳和濃縮果醬，均含極易被人體吸收的「無機磷」與高果糖，而高果糖是傷腎的第一元凶，高磷若代謝不掉，會讓血管迅速硬化，也會破壞骨頭。

四、肺水腫危機

剉冰融化後等同攝取大量水分，對需限水的腎友而言，若合併心臟病，一碗剉冰吃完等於直接灌進幾百毫升的水，心肺根本吃不消。

洪永祥表示，腎友並非完全不能吃冰，但應掌握正確方式。他建議：

一、「口含純水冰塊」消暑。可將煮沸過的飲用水製成冰塊然後，含在口中，不僅可以消暑還能減少水分攝取。 二、慎選衛生良好的店家及適合的配料。外出吃冰除應選擇衛生良好的店家，還需避開豆類、堅果等高鉀配料，改選愛玉、仙草或粉粿等較適合的配料，淋一點清淡的白糖水或檸檬水即可。 三、實施「兩口止癢法」。也可與家人分食，只淺嚐一、兩口，既能享受冰品，也能降低對腎臟的負擔。

洪永祥提醒，慢性腎臟病患者夏天消暑更應留意飲食內容及水分控制，避免因一時貪涼而引發急性腎損傷，甚至走上洗腎一途。