瘦瘦針控血糖、降體重、保護心腦血管 糖尿病權威：多喝水防副作用

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑及相關腸泌素類藥物風靡全球，千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒表示，這類藥物最初是用於治療第二型糖尿病，後來發現具有顯著減重效果，如今已成為肥胖治療的重要工具。近年大型臨床研究更陸續證實，除了控制血糖、降低體重外，還具降心血管疾病及腎臟疾病風險等效益。

許惠恒指出，目前動物研究也觀察到，瘦瘦針可能對認知功能具有潛在幫助。研究人員利用小鼠迷宮實驗發現，接受藥物治療的小鼠，在學習與記憶表現上優於未用藥組，已有研究開始進一步探討是否也能改善人類認知功能。不過，目前相關證據仍停留在動物研究及早期人體研究階段，實際效果仍有待更多臨床試驗證實。

許惠恒提醒，瘦瘦針並非「一勞永逸」，有多數研究追蹤時間約1至5年，長期持續使用的效果及安全性仍需更多研究累積證據。此外，因藥物價格較高，不少人使用一段時間後便停藥，研究發現，停藥後若沒有持續控制飲食及維持規律運動，多數人容易快速復胖，甚至回升的脂肪比例可能比減重前更多，因此生活型態管理仍是成功控制體重的關鍵。

針對用藥安全，許惠恒強調，瘦瘦針屬於處方藥，應在專科醫師評估及追蹤下使用，切勿自行購買或透過網路取得來源不明藥品。食藥署近年也持續接獲相關不良反應通報，提醒民眾不可輕忽用藥風險。

尤其夏季天氣炎熱，不少使用瘦瘦針的民眾因食欲下降，連帶飲水量也跟著減少。許惠恒提醒，若水分補充不足，可能增加脫水及影響腎功能的風險。即使胃口變差、吃得較少，也務必維持足夠水分攝取，避免因脫水而造成健康問題。

許惠恒強調，肥胖治療不能只追求體重下降，更重要的是降低內臟脂肪、改善代謝健康。近年研究發現，腰圍比BMI更能反映健康風險，當腹部脂肪過多，代表內臟脂肪堆積，不僅容易引發慢性發炎，更與高血壓、高血糖、血脂異常及心血管疾病密切相關。

許惠恒表示，腹部脂肪尤其是內臟脂肪，會分泌多種發炎物質，長期下來容易造成身體慢性發炎，提高罹患糖尿病、高血壓、血脂異常、脂肪肝及心血管疾病的風險。無論是否使用瘦瘦針，都應搭配均衡飲食、規律運動及良好的生活習慣，才能真正降低疾病風險，避免減重後又陷入復胖的惡性循環。