防空演習行動網路降速 桃機提醒提早到場、預先下載搭機資料

配合「2026城鎮韌性（防空）演習」行動網路降速演練，桃園國際機場及中華郵政提醒，演練期間行動數據網速將明顯降低，部分線上服務及交易可能延遲或無法順利執行，呼籲民眾提前做好準備，改用Wi-Fi或有線網路，並避免在網路不穩時重複操作。

桃園國際機場表示，將於8月13日14時30分至15時配合演習實施疏散避難、交通管制及行動網路降速演練，演習期間不影響航班起降，機場捷運維持正常營運，但聯外接駁車將暫停發車，旅客應提早抵達機場。

機場公司提醒，行動數據降速可能影響手機線上報到、電子登機證及電子機票開啟，建議旅客事先下載或列印相關文件，或利用市區預辦登機服務完成報到；支付方面可預先準備實體信用卡或現金；若需上網，可改使用機場免費Wi-Fi（Airport Free WiFi或iTaiwan WiFi），並優先將網路資源用於報到及登機等必要作業。

中華郵政也表示，配合演習期間行動網路降速，官網線上申請、掛號郵件查詢、EZPost郵件託運單填寫、i郵箱服務、壽險線上服務，以及透過行動網路辦理轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付等需即時連線驗證的業務，都可能出現不順暢或無法使用情形，建議民眾改採固定網路或臨櫃辦理。

此外，行動郵局App推播通知及其他即時通知服務，也可能因網路降速而延遲或無法即時送達。中華郵政建議，演練結束後再登入網路郵局或行動郵局查詢帳務資訊，如遇網路不穩，避免重複操作，並確認交易結果及留存相關紀錄。

中華郵政指出，相關演習資訊已公告於官網、行動郵局App及客服專線語音系統，民眾如有服務使用問題，可洽顧客服務中心協助。

桃機也提醒，演練期間語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）均可正常使用，不影響重要訊息接收，呼籲旅客及接送機民眾留意演習資訊，提早規劃行程並配合相關措施。