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繼白海豚、鯨魚颱風生成 賈新興：96W最快明天增強為昌鴻颱風

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，在白海豚颱風東方海面上的96W最快明天增強為昌鴻颱風。擷取自YouTube頻道「Hsin-HsingChia」
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，在白海豚颱風東方海面上的96W最快明天增強為昌鴻颱風。擷取自YouTube頻道「Hsin-HsingChia」

白海豚鯨魚颱風相繼生成後，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，在白海豚颱風東方海面上的96W最快明天增強為昌鴻颱風。

賈新興指出，鯨魚颱風影響呂宋島，會很快減弱。白海豚颱風6日至8日影響琉球群島機率高，整合Google Fnv3、ECMWF IFS、AIFS的決定性和系集預報，全部有155組的預報，抓出白海豚可能的蹤跡，目前持續西行，6日到8影響琉球群島，有風、雨及長浪，前往琉球的民眾需留意航班起降資訊。

賈新興指出，預估白海豚8日之後會北轉，9日晚上至10日早上登陸中國溫州至福州的機率最高；至於AIFS 決定性預報，路徑最偏北登陸上海市。依據中央氣象署5日凌晨2時的預測，9日凌晨4時白海豚七級暴風圈碰觸北部100公里的海域，有機會於8日發海警，但後續路徑可再觀察；7到9日花東有焚風發生的機率。

至於台灣天氣，賈新興指出，今明高溫悶熱，7日晚上至9日，有受白海豚颱風外圍環流影響的機率，各地有陣雨。台中以北雨勢明顯。10日起至14日有受偏強西南風影響的機率，嘉義以南易有長時降雨。

國外天氣部分，賈新興說，韓國釜山8日至9日留意大雨，日本本島留意午後降雨，歐洲10日起嚴防另一波極端高溫熱浪。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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