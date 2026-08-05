白海豚颱風向西移動接近中 粉專揭降雨熱區及風雨搖滾時段

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今晨02時最新颱風情資顯示，白海豚正循環境駛流場導引，穩定往西北偏西方向前進，若移動速度及方向不改變的話，7日至10日將會是颱風中心最靠近台灣的時刻，8日及9日更是搖滾時段。

「林老師氣象站」指出，由於白海豚將進入到一個垂直風切較大海域，加上西行過程中北方乾空氣逸入，後續強度有略微下降趨勢。當颱風接近台灣時，仍會以中度颱風至輕度颱風上限強度通過。但白海豚7級暴風圈半徑相當大，預估在300至320公里之間，仍然屬於一個大型颱風。

「林老師氣象站」指出，至於颱風路徑變化，7日至8日向北分量開始增加，速度開始減慢，目前AI數值模式及傳統物理模式看法已漸趨一致（歐洲ECMWF除外），北轉趨勢相當明顯。而今晨環境場又多一個變數，菲島附近的鯨魚颱風又生成了，還好生命期相當短，活不過24小時，對整體大局影響有限。

降雨預測方面，「林老師氣象站」指出，全台都有降雨的機會，7日至9日降雨熱區以迎風面的中部以北及東北部地區為主，山區降雨強度在大雨至豪雨等級之間。8日至12日，當颱風逐漸遠離之際，引進西南風，水氣明顯增加，降雨熱區會以迎風面高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間。

此外，7日、8日台灣附近風力開始增強，各海面平均風增強到5至7級，陣風增強至8至9級以上；浪高方面，5日浪高增大，北部、東半部及巴士海峽海面浪高1.5至2.5公尺，6日起台灣海峽外皆可增大到3公尺以上，8日至11日北部、東北部海面浪高6公尺以上，請注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。