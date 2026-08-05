白海豚颱風高機率與台灣擦身而過 粉專：風雨狀況酷似巴威颱風
中颱白海豚向西移動中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過幾天以來的不斷修正，傳統及AI預報終於慢慢達成共識，白海豚颱風高機率與台灣擦身而過。以最新預報來推算，白海豚會一路西行，周末兩天(8日到9日)，將是颱風距台最近時刻，有颱風警報可能，隨後颱風將會直直撞進中國華東陸地。
至於對台灣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地風雨狀況，非常有可能酷似上個月的巴威颱風，一樣是大型颱風，一樣是北部海面通過，可以參考巴威的狀況來準備。周末北部間歇風雨一波波。全台山區，注意豪大雨。各海面長浪，起碼要到下周二才會變小。至於南部平地，下周初轉西南風，雨勢增多注意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，若無意外，這次會是今夏，台灣陸地躲過的第三顆颱風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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