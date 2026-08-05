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有雙颱了！鯨魚颱風凌晨生成 吳德榮：白海豚周末最近掠過北部海面

白海豚颱風高機率與台灣擦身而過 粉專：風雨狀況酷似巴威颱風

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱白海豚預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
中颱白海豚預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

中颱白海豚向西移動中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過幾天以來的不斷修正，傳統及AI預報終於慢慢達成共識，白海豚颱風高機率與台灣擦身而過。以最新預報來推算，白海豚會一路西行，周末兩天(8日到9日)，將是颱風距台最近時刻，有颱風警報可能，隨後颱風將會直直撞進中國華東陸地。

至於對台灣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地風雨狀況，非常有可能酷似上個月的巴威颱風，一樣是大型颱風，一樣是北部海面通過，可以參考巴威的狀況來準備。周末北部間歇風雨一波波。全台山區，注意豪大雨。各海面長浪，起碼要到下周二才會變小。至於南部平地，下周初轉西南風，雨勢增多注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，若無意外，這次會是今夏，台灣陸地躲過的第三顆颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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