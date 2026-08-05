有雙颱了！鯨魚颱風凌晨生成 吳德榮：白海豚周末最近掠過北部海面

除了中颱白海豚，中央氣象署凌晨3時55分發布指出，原位於菲律賓西方的熱帶性低氣壓，於今(5)日2時發展為輕度颱風，編號第14號(國際命名:KUJIRA，中文譯名:鯨魚)，未來向東北東移動，對台灣天氣無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，在呂宋島西方的熱帶低壓，終發展成第14號輕颱鯨魚，向東迴轉，明(6)日登陸呂宋島後將減弱消失，為「短命颱」。

至於白海豚，吳德榮指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來3天偏西進行，通過琉球附近，第4天進入東海南部，移速減慢，逐漸迴轉但不確定性增大。最新(4日20時)歐洲(ECMWF )模式系集模擬顯示，4天之後模擬路徑，因北方高壓減弱速度不同，造成持續西進的趨勢有差異，開始北偏的位置亦不同，若偏西接近大陸再迴轉，則影響較大，若在進入東海即向北迴轉，則影響輕微。此為未來的觀察重點。

最近天氣，吳德榮指出， 今日太平洋高壓影響，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，午後山區偶有零星降雨。各地氣溫如下：北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度及東部21至35度。

吳德榮指出，明日台灣附近轉東北風，迎風面的北部地區偶有局部短暫雨、午後中南部山區亦有局部雷陣雨的機率、影響部分平地。周五至下周日(7至9日）白海豚環流通過北部海面、向北迴轉；受其外圍掠過，周五北部及中南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣，周六、下周日雨勢有加大的機率，略轉涼，東半部因過山沉降，有極端高溫出現的機率，各地皆應注意較強陣風。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至周三(10至12日)颱風遠離、台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；其他各地晴朗炎熱、北部及東南部慎防極高溫，因大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率。下周四、五(13、14日)西南風水氣略減，西南部清晨及山區午後仍有降雨的機率，

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。