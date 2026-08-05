凌晨4時25分臺灣東部海域規模3.9地震 最大震度2級

2026年8月5日凌晨4時25分，臺灣東部海域發生芮氏規模3.9地震。震源深度約為35.5公里，屬於淺層地震，震央位於臺東縣政府東北方61.8公里海域。此次地震有感搖晃，最大震度出現在臺東縣長濱，達2級，花蓮縣則測得1級震度。

最大震度2級地區:臺東縣, 最大震度1級地區:花蓮縣

此次地震以震度2級為最大震度，代表多數人可以感受到輕微搖晃，室內懸掛物及靜止車輛亦有輕微晃動。一般而言，震度2級的地震搖晃程度較輕，居民無須特別疏散，但仍建議民眾保持警覺，留意官方發布的後續資訊。

此次震度均未達3級以上，故無較嚴重的震後應變措施。地震雖輕微，但提醒民眾，平時應熟記防震守則，如「趴下、掩護、穩住」三步驟，並且檢查家中安全。若身處室外，應遠離建築物與電線桿，以確保人身安全。

此次地震未有明顯災情通報，氣象局持續監測後續震動。提醒民眾注意可能發生的餘震，並隨時關注官方防災訊息。保持冷靜，依循專業指引，是降低地震風險的關鍵。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）