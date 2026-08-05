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影／毒油風暴延燒…苦茶籽油爆陸製黑心貨 威加國際負責人5被告送辦
威加國際公司疑進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製黑心苦茶油，調查局北機站與嘉義縣站4日兵分17路搜索，約談威加負責人涂傑生、登記負責金天麗共7人到案，涂、金等5人深夜移送台北地檢署，源春製油廠與梅山茶油生產合作社負責人，另由嘉檢負責偵辦。
同案約談包括威加國際與永豐餘聯繫窗口蔡孟潔、採購人員陳鐘秀惠、介紹油品製作的中人陳沅農。
據調查，永豐餘等品牌被檢出苦茶油苯駢芘超標，通報衛福部食藥署，衛福部初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，報請檢察機關協助偵查。台灣高檢署7月31日立案調查，北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，主任檢察官周芳怡、檢察官羅儀珊向食藥署調取行政稽查資料。
檢方蒐證發現，永豐餘委託威加國際製作苦茶籽油，威加公司從去年至今年間，從大陸進口苦茶籽油，再透過仲介陳沅農牽線，將原料交給源春製油廠代工，製造劣質的黑心苦茶油，之後虛偽標記為台灣苦茶籽，號稱純度百分百無添加生基油，其實都是假的。
另外，源春也是多家品牌苦茶油的共同代工廠，台高檢指示嘉義地檢署協同偵辦，同步搜索約談吳姓負責人到案，查扣相關進口單據等證物，釐清問題苦茶籽來源及數量。
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