健康主題館／健康ACE啟動 健走、量腰圍血壓、均衡飲食

每日健走5千步 可降37%死亡風險

健走是低門檻、高效益的有氧運動，有助於血液循環與心肺功能，但每天要走幾步才夠？運動醫學期刊「Exercise and Sport Sciences Reviews」最新研究指出，每日健走從3000步提升至5000步，即可降低整體死亡風險37%；提升至7000步更降低至51%。

千禧之愛健康基金會昨啟動「健康ACE」全民健康行動，結合健走、量腰圍、量血壓及均衡飲食等健康任務，鼓勵民眾從生活習慣著手預防三高與代謝症候群。只要透過健走、健康量測及均衡飲食等任務累積「健康行動值」，就能兌換茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項商品，運動加上健康飲食，逐步打造理想生活型態。

健走是低門檻、高效益的有氧運動，每日健走5000步，可降低死亡風險37%。圖／123RF

健康生活 逆轉代謝症候群

代謝症候群被喻為健康的隱形殺手，衍生心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓及腎臟病等疾病，國內慢性病人口已突破850萬人。國健署長沈靜芬表示，預防慢性病不能只看體重，更要重視腰圍及內臟脂肪，只要及早發現、及早改善，就有機會逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病。

沈靜芬指出，許多民眾習慣以體重作為健康指標，但真正需要注意的是腰圍及內臟脂肪。研究證實，腰圍與代謝症候群、三高、脂肪肝等慢性疾病密切相關，「量腰圍」不只是量尺寸，更是掌握健康風險的重要第一步。政府近年建構全人全程健康促進政策，包含三高防治政策，目前已有超過60萬人納入代謝症候群防治計畫的照護。

健康管理 超商診所一線牽

千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒表示，基金會去年推動「超商診所一線牽」計畫，串聯超商血壓站與鄰近代謝症候群防治診所，成功揪出逾600位高風險民眾接受專業諮詢，完成追蹤者有76%血壓恢復正常、59%腰圍減少超過3公分、61%身體質量指數BMI下降至少1，證明早期篩檢、醫療介入及生活型態改善，能有效降低健康風險。

今年基金會再度攜手台灣生活型態醫學會、診所協會全國聯合會及基層醫療協會，推動「健康ACE」行動，以Active（動態生活）、Control（健康管理）及Eat（均衡飲食）三大面向，鼓勵民眾把健康管理融入日常生活。

控制體重 降多重慢性病風險

除了量腰圍、量血壓外，今年「健康ACE」也加入健走挑戰，台灣生活型態醫學會理事長、奇美醫院院長林宏榮表示，最新國際運動醫學期刊的研究顯示，每日健走步數從3000步增加到5000步，可降低37%的死亡風險；若提升至7000步，死亡風險更可降低51%。

「體重管理是重點。」林宏榮強調，生活型態介入不僅有助降低第二型糖尿病風險，美國醫學會雜誌「JAMA」的研究發現，改變行為與生活習慣，可降低21%的多重慢病風險，對中風、慢性腎臟病及心衰竭等高醫療負擔疾病組合，更可降低43%的發生風險。