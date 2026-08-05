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立秋養肺防秋燥 打好秋冬健康基礎

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導

8月7日立秋將至，也是秋季的開始。立秋後常有「秋老虎」帶來高溫，自然界則由「長」轉為「收」，人體會受到「燥邪」影響。中醫認為「秋氣通於肺」，因此立秋後要養陰潤肺、防燥保津，為秋冬健康打好基礎。

亞灣馬光中醫診所中醫師歐怡君表示，每到立秋前後，常見不少民眾出現喉嚨乾癢、乾咳少痰、口乾舌燥、鼻腔乾燥、嘴唇乾裂、皮膚乾癢，甚至排便不順等症狀。過敏性鼻炎、氣喘及異位性皮膚炎患者，也易因季節轉換而反覆發作。

中醫治療立秋常見的不適，強調依體質辨證論治。歐怡君說，若屬燥熱傷肺，以潤肺養陰、生津止咳為主；若合併過敏性鼻炎或氣喘，則兼顧補肺益氣、調節免疫；若平時容易疲倦、食欲差，則會配合健脾益氣，使津液生成充足，提升身體適應季節變化的能力，而非只是改善單一症狀。

俗話說「春夏養陽，秋冬養陰」，立秋是養陰潤肺的重要起點。歐怡君提醒，只要把握節氣調整飲食、規律作息、適度運動，並依個人體質接受中醫調理，不僅能減少秋燥帶來的不適，更能提升免疫力。推薦平時可飲用「百合雪梨潤肺茶」；也可按摩列缺穴、太淵穴、迎香穴等3個穴位，每次按壓1至2分鐘，以微痠脹感為宜。

立秋 健康 中醫 秋老虎

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