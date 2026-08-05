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改善職業性下背痛 從姿勢、運動與減壓做起

聯合報／ 朱柏青／台大醫院環境及職業醫學部主治醫師
下背痛是許多上班族與勞動者常見的困擾。圖／123RF
下背痛是許多上班族與勞動者常見的困擾。圖／123RF

下背痛是許多上班族與勞動者常見的困擾，疼痛位置多在肋骨下方到大腿根部之間。若背痛是在工作中發生，或原本的腰痛因工作加重，臨床上可能被評估為「職業性下背痛」。它常與搬重物、彎腰扭轉、久坐久站、長時間維持同一姿勢，或駕駛特殊車輛造成全身振動有關。

常見造成下背痛原因，包括椎間盤或神經問題、肌肉韌帶等軟組織傷害、脊椎結構異常及其他疾病，其中與工作最相關的是前兩類。

腰椎椎間盤會隨年齡及長期負荷逐漸退化，反覆微小損傷會讓腰椎變得不穩定，周邊肌肉與韌帶也必須承受更大壓力，若搬抬時姿勢不良，特別是彎腰又扭轉，椎間盤受傷風險更高。另一類則是肌肉或韌帶拉傷，常見於過度負荷、向前彎腰或長時間出力後；疼痛也可能引發肌肉痙攣，影響局部血液循環，使不適更加明顯。

除了身體負荷，工作中的社會心理因素，包括工作壓力、低工作滿意度、職場支持不足，也會讓下背痛更容易發生或變成慢性問題。高壓環境可能讓肌肉長期緊繃、血流變差，也會降低疼痛耐受度，使人更容易感覺腰痠背痛。

預防職業性下背痛，不能只看「有沒有搬重物」，應重視工作安排、休息時間與職場支持等心理社會因素，在現代高壓工作環境中愈顯重要。

常見危險因子，包括重體力勞動、人工搬運、不良姿勢、滑倒跌倒、全身振動、吸菸、曾有下背痛病史及體重不適當。因此，搬抬重物時，應靠近物品，雙腳與肩同寬，彎曲髖關節與膝關節，同時避免彎腰；起身時收緊腹部核心肌肉，用腿部力量帶動身體。若物品太重或形狀不規則，不要逞強，應請人協助或使用輔具。

預防方面，建議規律運動，以步行、游泳等有氧運動，搭配核心肌群訓練，增加腹部與背部支撐力。體重要維持在健康範圍，過重會增加脊椎負擔；如果年長者過瘦，也可能提高骨質疏鬆與壓迫性骨折風險。吸菸會加速椎間盤退化，應戒菸。

職業性下背痛可透過工作環境改善、工作調整與個人健康管理降低風險。若疼痛反覆、持續加劇，或影響工作與生活，建議可至環境及職業醫學門診評估，以釐清職業與非職業因素，必要時醫師將安排工作適任性評估，或提出復工建議，以期讓下背痛問題在工作場所中，盡可能地得到改善。

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