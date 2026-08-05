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機場服務費 兩階段調漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為有利機場建設推動，交通部表示，將分兩階段調整機場服務費，第一階段自今年九月一日起，服務費將從現行的五百元，調整為七五○元，第二階段自二○二八年九月一日起，將調整為一千元。以去年出境旅客數二五七○萬人次估計，粗估第一階段收入可由一二八億元，增至一九二億元，第二階段可達二五六億。

交通部航政司長韓振華表示，機場服務費已逾十年未調整，隨著營建物價及營運成本持續增加，有需要調整收費以反映成本。

韓振華還提到，鄰近國家中，新加坡樟宜機場出境旅客費用為一五九七元、香港赤鱲角機場為一四三四元、日本成田機場為一二三九元、泰國曼谷蘇凡納布機場為一一八七元，其他東南亞主要機場，如馬來西亞吉隆坡、越南河內內排、緬甸仰光機場的出境旅客費用亦高於我國。

由於轉機過境乘客也有使用機場服務設施，韓振華表示，配合出境旅客機場服務費的調整，轉機費同步採兩階段調整並漲至一千元。預估年收約十七億元，收費對象主要為外國轉機過境客。

機場 調漲 交通部

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