健康你我他／遊江南腳踝扭傷 從此急救包隨身

幾年前參加大陸江南六日遊，烏鎮古樸的建築、小橋流水的景致，令人流連忘返。我忙著拍照，沉醉於眼前的美景，不慎踩空台階，腳踝「ㄅㄧㄚˋ」的一聲，還以為是骨折，女兒扶我坐下，確認還能行走後，便返回住處休息。

望著腫脹的腳踝，最擔心的不是疼痛，而是接下來還有幾天的行程，該如何繼續、怎樣才不會拖累大家？回到飯店，女兒買冰棒讓我冰敷。領隊得知後，貼心送來藥膏和消炎止痛藥，讓我紓緩不適。隔天走路雖仍是一跛一跛，還是完成了整趟旅程。

事後回想，仍膽顫心驚。若扭傷合併骨折、韌帶撕裂，勉強行走反而更糟。以前學過R.I.C.E.急救，知道急性期應把握「休息、冰敷、加壓、抬高」四大原則，來減緩不適，若無法承重、疼痛劇烈、關節變形，或腫脹持續惡化，則應盡速就醫。

這次經驗也讓我養成新的旅行習慣。打包行李時，總會放入簡單的急救藥品。因為再完善的行程，也可能會有意外發生，多一分準備，便多一分安心。欣賞風景或拍照時，也提醒自己要放慢腳步，認清環境，切莫因為一時心急而忽略安全。

旅行帶來美好回憶，但健康才是完成旅程最重要的根本。任何疏忽都可能導致假期蒙上陰影，若能提高警覺、及時處置與照護，方能將傷害降到最低，讓每趟出遊都平安盡興。