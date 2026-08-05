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原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

金門海漂豬檢出非洲豬瘟 禁運1周

聯合報／ 記者蔡家蓁李柏澔／連線報導
海巡署第九岸巡隊2日在金門縣金寧鄉岸際發現豬屍，經現場採樣消毒後就地焚化掩埋，不過後續送檢驗出非洲豬瘟陽性反應。圖／金門縣政府提供
海巡署第九岸巡隊2日在金門縣金寧鄉岸際發現豬屍，經現場採樣消毒後就地焚化掩埋，不過後續送檢驗出非洲豬瘟陽性反應。圖／金門縣政府提供

金門岸際再度發現海漂豬屍，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊二日上午在金寧鄉慈湖海堤岸際發現境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部昨天表示，即日起至八月十日止，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續一周未再發生疫情，才會解除管制。

金門縣產業發展處表示，事件發生後，立即由轄區獸醫師針對案發地點周邊半徑十公里內養豬場展開健康訪視，共清查廿一戶、五五五八頭豬隻，目前豬隻健康狀況均正常，未發現疑似感染案例。

中央災害應變中心統計，自一○七年至今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性累計廿二例，其中去年二例，本案則是今年第二例，顯示受海流影響，境外染疫豬隻漂抵金門岸際的風險仍未消失。

金門產業發展處指出，依「動物傳染病防治條例」，金門活豬原本即禁止輸往台灣本島及其他離島；為進一步降低疫情傳播風險，即日起暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品外運至八月十日。

不過，經防檢署完成口蹄疫風險評估並核准的偶蹄類加工產品，包括牛（豬）肉乾、肉鬆貢糖、肉餡燒餅、牛羊肉調理包、牛肉丸、冷凍熟牛肉、冷凍熟羊肉及含豬、牛肉蘿蔔糕等九大類產品，涵蓋良金、高坑、聖祖、喬安牧場、天下貢糖、喜相逢燒餅等五十家次產品類別業者，仍可正常銷往台灣本島及其他離島。

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