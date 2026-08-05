金門海漂豬檢出非洲豬瘟 禁運1周

托育新法三讀通過後，預計一年後實施，對於將監視器影像上傳雲端異地備份，私托業者仍在觀望，但不少家長支持，一旦發生不當對待，可避免監視影像「被消失」。不過，業者和家長皆憂心隱私與調閱濫用。專家認為，全國托育人力不足，應先解決，避免監管雲上線後，反加劇托育人力荒。

2026-08-05 00:00