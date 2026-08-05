托嬰、幼園銜接有空窗 托盟調查近半家長盼整合

我國托育及托嬰政策由不同部會主責，衛福部負責零至兩歲托嬰相關事務，三至六歲幼兒園則由教育部主管。托育及就業政策催生聯盟近期公布調查，發現「兩段式托育」讓高達七成的民眾困擾，認為空窗期恐導致家長，尤其母親被迫中斷職涯，其次認為孩子需重新適應環境，呼籲政府整合托嬰、托幼。

托盟召集人王兆慶指出，高達七成二的民眾對兩段式托育感到困擾，實務上若家長成功抽到零至兩歲公托資格，成功將孩子送托，卻未必能順利取得三至六歲的公幼身分，導致可能出現空窗期。許多家長只好在孩子三歲前「再請一次育嬰假」，孩子也需二度適應。

調查顯示，百分之四十七點七的民眾建議，「全面整合為零到六歲一段式體系」，其次，百分之廿三點八民眾認為，應「由個別園所申請試辦一段式托育」。

王兆慶指出，以近期生育率回升的南韓為例，已從早年零至二、三歲至六歲切分的托育政策，逐漸整合為單一主管機關教育部，瑞典孩子六歲前只就讀一種幼兒園，期滿後再上小學。

全國教保產業工會理事黃雅雪指出，私立業者頻繁發生超收、違規收費、師生比不符等情況，家長因缺乏公共化名額，只好將孩子往私立單位送，呼籲政府應重啟幼托整合，整頓亂象。

衛福部社家署署長周道君指出，當年訂定幼托制度訂定時，歷經多方討論才作出決定，現行制度已採托嬰、托育分別作法，如要進行不一樣的處理，有人員管理等諸多考量，但若民團提出具體訴求及建議，將視內容與教育部評估討論。