快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

監管雲將上線 隱私保護、人力荒待解

聯合報／ 記者郭政芬張裕珍趙容萱江婉儀／連線報導

托育新法三讀通過後，預計一年後實施，對於將監視器影像上傳雲端異地備份，私托業者仍在觀望，但不少家長支持，一旦發生不當對待，可避免監視影像「被消失」。不過，業者和家長皆憂心隱私與調閱濫用。專家認為，全國托育人力不足，應先解決，避免監管雲上線後，反加劇托育人力荒。

育有一歲孩子的林姓家長說，新竹年輕家庭多，家長將孩子送托，最在意的就是安全，若發生爭議事件，監視影像是釐清真相的重要依據，支持推動影像雲端備份機制。

桃園一所公辦民營托嬰中心托育員指出，曾被雲端異地備援機制「救了一命」。有一次孩子在機構受傷，家長懷疑老師動手，當時監視主機毀損，差點百口莫辯，好在調閱監管雲影像後，釐清是孩子抓傷自己。這名托育員說，影像上傳雲端，休息、睡覺全都錄，有侵害隱私疑慮，更擔心駭客入侵，但整體而言「利大於弊」。

但也有資深保育員不平，「別把托育員當賊看！」台中一名私托托育員表示，全天候監控讓人不舒服，被監視器盯著被當成「潛在犯罪者」。加上監視畫面缺乏前後脈絡，僅憑片段影像「看圖說故事」，恐曲解托育員的動作。也有業者擔心，托嬰中心常有換尿布、衣物等裸露畫面，家長擔心上傳監管雲，萬一影像外流怎麼辦？

中華民國兒童教保聯合總會長蔣叔融說，監視影像隱私很重要，日前爆發愛爾麗偷拍事件，問題在於影像管理，政府應強化管理機制，否則一旦外洩恐怕更嚴重。「錢應投注在培訓教保人力。」蔣叔融認為，推動監管雲目的在保護孩子、老師，若教保人力能獲得完善培訓與資源，自然提升托育品質，否則裝再多監視器都沒有用。

幼教聯合總會副總會長莊瑞娜說，多數業者尚未申請補助，主要擔心加入後需配合大量計畫與行政作業，反而增加負擔，「每天應付行政和家長要求，哪有人力照顧孩子？」

人力 隱私 私托

延伸閱讀

北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

托盟：民眾要公托 建議整合0到6歲育兒

托盟：59%民眾支持「校校有公托」政策 補助私托逾3成不認同

兒遭不當對待母痛訴心碎 幼兒園回應：老師已離職、配合後續調查

相關新聞

托嬰、幼園銜接有空窗 托盟調查近半家長盼整合

我國托育及托嬰政策由不同部會主責，衛福部負責零至兩歲托嬰相關事務，三至六歲幼兒園則由教育部主管。托育及就業政策催生聯盟近期公布調查，發現「兩段式托育」讓高達七成的民眾困擾，認為空窗期恐導致家長，尤其母親被迫中斷職涯，其次認為孩子需重新適應環境，呼籲政府整合托嬰、托幼。

金門海漂豬檢出非洲豬瘟 禁運1周

金門岸際再度發現海漂豬屍，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊二日上午在金寧鄉慈湖海堤岸際發現境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部昨天表示，即日起至八月十日止，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續一周未再發生疫情，才會解除管制。

托盟調查逾半民意盼「校校有公托」 強化公共化資源

公共托育資源不足，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，縣市首長紛紛加碼提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟公布網路調查，民眾對「校校有公托」支持度逾五成，對補助私立托育，不認同比率逾三成。托盟籲除了整合托育系統，應加強公共托育、擴充或彈性調整托育名額或空間，才能解決育兒痛點。

韓喜劇猛男秀 預告驚喜互動

在首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的「Hunky Show」將於九月十九、廿日首度來台，於台北西門町WESTAR演出。「Hunky Show」巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗。目前雙人超值套票於udn售票網（https://pse.is/97krxs）熱賣中。

托嬰監視影像明年強制上雲端 私托仍消極

兒童托育服務法五月經總統公布，各托育機構除應安裝監視錄影設備，新法強制要求將影像上傳公家雲端系統異地儲存，預計一年內完成。各縣市爭取衛福部經費，補助公、私托育機構相關設備，但衛福部尚未訂出相關辦法，目前許多私托態度保留，桃園、彰化尚無業者申請，新竹縣也僅一成提出。

監管雲將上線 隱私保護、人力荒待解

托育新法三讀通過後，預計一年後實施，對於將監視器影像上傳雲端異地備份，私托業者仍在觀望，但不少家長支持，一旦發生不當對待，可避免監視影像「被消失」。不過，業者和家長皆憂心隱私與調閱濫用。專家認為，全國托育人力不足，應先解決，避免監管雲上線後，反加劇托育人力荒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。