監管雲將上線 隱私保護、人力荒待解

托育新法三讀通過後，預計一年後實施，對於將監視器影像上傳雲端異地備份，私托業者仍在觀望，但不少家長支持，一旦發生不當對待，可避免監視影像「被消失」。不過，業者和家長皆憂心隱私與調閱濫用。專家認為，全國托育人力不足，應先解決，避免監管雲上線後，反加劇托育人力荒。

育有一歲孩子的林姓家長說，新竹年輕家庭多，家長將孩子送托，最在意的就是安全，若發生爭議事件，監視影像是釐清真相的重要依據，支持推動影像雲端備份機制。

桃園一所公辦民營托嬰中心托育員指出，曾被雲端異地備援機制「救了一命」。有一次孩子在機構受傷，家長懷疑老師動手，當時監視主機毀損，差點百口莫辯，好在調閱監管雲影像後，釐清是孩子抓傷自己。這名托育員說，影像上傳雲端，休息、睡覺全都錄，有侵害隱私疑慮，更擔心駭客入侵，但整體而言「利大於弊」。

但也有資深保育員不平，「別把托育員當賊看！」台中一名私托托育員表示，全天候監控讓人不舒服，被監視器盯著被當成「潛在犯罪者」。加上監視畫面缺乏前後脈絡，僅憑片段影像「看圖說故事」，恐曲解托育員的動作。也有業者擔心，托嬰中心常有換尿布、衣物等裸露畫面，家長擔心上傳監管雲，萬一影像外流怎麼辦？

中華民國兒童教保聯合總會長蔣叔融說，監視影像隱私很重要，日前爆發愛爾麗偷拍事件，問題在於影像管理，政府應強化管理機制，否則一旦外洩恐怕更嚴重。「錢應投注在培訓教保人力。」蔣叔融認為，推動監管雲目的在保護孩子、老師，若教保人力能獲得完善培訓與資源，自然提升托育品質，否則裝再多監視器都沒有用。

幼教聯合總會副總會長莊瑞娜說，多數業者尚未申請補助，主要擔心加入後需配合大量計畫與行政作業，反而增加負擔，「每天應付行政和家長要求，哪有人力照顧孩子？」