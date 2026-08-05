托嬰監視影像明年強制上雲端 私托仍消極

兒童托育服務法五月經總統公布，各托育機構除應安裝監視錄影設備，新法強制要求將影像上傳公家雲端系統異地儲存，預計一年內完成。各縣市爭取衛福部經費，補助公、私托育機構相關設備，但衛福部尚未訂出相關辦法，目前許多私托態度保留，桃園、彰化尚無業者申請，新竹縣也僅一成提出。

衛福部社家署長周道君指出，中央歷年補助地方政府協助托嬰業者設置監視設備，目前持續編列預算。立法院三讀通過兒托法時，要求行政部門一年內完成整備工作，包括約廿項母法授權的法規、命令制定等，都須與地方政府、專業團體討論，監視器雲端化行政流程、資安保障等，將於整備期間一併規畫，預計明年五月以前提出。

衛福部今年編列二億八千多萬元，補助各縣市設置托嬰中心網路儲存影像資料系統，除建置公家監管雲，也補助中心汰換設備。

台北市府針對九十三家公托申請中央補助，但因私托現無強制規定，仍待與中央溝通因應之道。

新北市社會局表示，一三○家公托都已裝設雲端系統，二六○家私托市府會直接派廠商去安裝，預計三年完成。台南市十九家公托都已完成，一五二家私托待中央明定子法後辦理。

六都中高雄市獲五三九六萬元補助最高，其次為桃園市五一○六萬元、台中市四一七八萬元、新北市三二七三萬元、台南市二五二七萬元與台北市七九八萬元。六都以外，則以彰化縣獲一六○二萬元最多，其次為新竹縣一三三八萬元。

竹縣府除中央補助，自籌一三三八萬元，推動托嬰雲端影像儲存與異地備份機制。社會處長陳欣怡說，公托全數納入，但九十家私托僅一成、約十家評估參與；中央補助款今年底須執行完畢，業者憂影像上傳有疑慮，也怕增加行政負擔，將持續溝通、鼓勵加入。

彰化縣府表示，十三家公托已規畫設置雲端系統，私托都已加入準公托，但迄今無業者申請；業者對影像傳輸、資料安全及駭客入侵都有疑慮，多在觀望相關子法進度。

桃園市婦幼局統計，六十一家公托中，五十處公托已完成監管雲系統，其餘十一家也都納入計畫；私托都已裝監視系統，但上傳影像仍無強制規範，迄今無業者申請。

台中市社會局表示，二○二二年六月已全面建置公托監管雲，五十二家公托都已設置，正盤點全市二○一家私托設備，等開放後將鼓勵私托申請。