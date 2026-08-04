隱藏版玩具？他買味全這款優格赫見水龍頭零件 好市多回應了

食安風波爆不完？一名網友在Threads爆料，他表示打開一盒在好市多購買的味全「簡單點藍莓優格」，盒中赫見水龍頭零件，嚇得他連忙致電味全客服，並向雲林縣衛生局檢舉此次食安事件，原PO呼籲近期有買相同產品的民眾務必注意。

一名網友在Threads發文抱怨，他表示自中和好市多購買味全的「簡單點藍莓優格」，今（4）日早上打開其中一盒準備享用時，赫見盒中藏有水龍頭零件。驚嚇之餘，原PO不忘錄影存證，並馬上致電味全客服，雖然客服表示會再請專員聯絡，但原PO文中提及未再接獲味全專員來電。此外，原PO提到該批產品由味全斗六廠製造，因此也向雲林縣衛生局檢舉此次食安事件。

另外，原PO今晚也帶著水龍頭零件與優格外盒轉交給好市多，好市多表示會將物品轉交給味全，若後續有任何進度會再聯絡。對於這次優格藏水龍頭，原PO也不忘呼籲近期購買相同產品的民眾務必注意。

貼文曝光後網友紛紛回應，「味全公司也玩隱藏版的送玩具欸」、「原來現在會送玩具」、「食品安全真的不能馬虎，還好有仔細檢查並保留影片、批號」。

根據「中時新聞網」報導，好市多表示接獲消費者反映後，已針對味全該款優格抽樣檢查，目前並未發現類似情形。