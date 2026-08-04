快訊

美股早盤／布蘭特油價跌破80美元…費半衝高5% Palantir飆21%

聽新聞
0:00 / 0:00

隱藏版玩具？他買味全這款優格赫見水龍頭零件 好市多回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日前赴好市多購買味全的「簡單點藍莓優格」，赫見盒中藏有水龍頭零件。示意圖／ingimage
一名網友表示，日前赴好市多購買味全的「簡單點藍莓優格」，赫見盒中藏有水龍頭零件。示意圖／ingimage

食安風波爆不完？一名網友在Threads爆料，他表示打開一盒在好市多購買的味全「簡單點藍莓優格」，盒中赫見水龍頭零件，嚇得他連忙致電味全客服，並向雲林縣衛生局檢舉此次食安事件，原PO呼籲近期有買相同產品的民眾務必注意。

一名網友在Threads發文抱怨，他表示自中和好市多購買味全的「簡單點藍莓優格」，今（4）日早上打開其中一盒準備享用時，赫見盒中藏有水龍頭零件。驚嚇之餘，原PO不忘錄影存證，並馬上致電味全客服，雖然客服表示會再請專員聯絡，但原PO文中提及未再接獲味全專員來電。此外，原PO提到該批產品由味全斗六廠製造，因此也向雲林縣衛生局檢舉此次食安事件。

另外，原PO今晚也帶著水龍頭零件與優格外盒轉交給好市多，好市多表示會將物品轉交給味全，若後續有任何進度會再聯絡。對於這次優格藏水龍頭，原PO也不忘呼籲近期購買相同產品的民眾務必注意。

貼文曝光後網友紛紛回應，「味全公司也玩隱藏版的送玩具欸」、「原來現在會送玩具」、「食品安全真的不能馬虎，還好有仔細檢查並保留影片、批號」。

根據「中時新聞網」報導，好市多表示接獲消費者反映後，已針對味全該款優格抽樣檢查，目前並未發現類似情形。

好市多 優格 味全 食安 Threads

延伸閱讀

如何挑出最棒好市多烤雞？主廚先確認外包裝標示：水分是關鍵

好市多運動內衣踩雷？她氣喊「穿了會激凸」網揭適合族群

價錢一樣選誰？好市多烏骨雞PK土雞 老饕曝口感差異：這款有腥味

她推好市多1餅乾「吃到停不下來」 老饕：配牛奶、夾冰淇淋更讚

相關新聞

隱藏版玩具？他買味全這款優格赫見水龍頭零件 好市多回應了

食安風波爆不完？一名網友在Threads爆料，他表示打開一盒在好市多購買的味全「簡單點藍莓優格」，盒中赫見水龍頭零件，嚇得他連忙致電味全客服...

新竹明好企業4件米（炊）粉複驗全檢出甲醛 市府重罰384萬元

新竹市爆出明好企業農耕牌炊粉含不得添加及檢出的甲醛，衛生局日前複驗列管的明好企業米（炊）粉產品，今日結果出爐，4件產品仍全數檢出甲醛。

金門再現非洲豬瘟陽性海漂豬屍 豬肉及製品暫停輸台至少1周

農業部動植物防疫檢疫署於8月2日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉慈湖海堤岸際沙灘發現1頭海漂豬隻屍體，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，今已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才能解除相關管制措施。

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

財政部賦稅署4日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，初步統計，1,000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，共開出18張，200萬元特獎中獎號碼為「10138845」共22張。其中有民眾使用Uber Eats外送的10元外送費發票、以及花100元的貼圖代購發票，甚至在知名嘉義羅記民雄肉包老店購買肉包...

金門海漂豬屍再驗出非洲豬瘟 豬肉禁運本島至8月10日

金門岸際再度發現海漂豬屍，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊2日上午在金寧鄉慈湖海堤岸際發現一具重約40公斤的境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗，農業部獸醫研究所昨日以聚合酶鏈反應（PCR）檢測確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部隨即宣布，今（4日）起至8月10日止，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續一周未再發生疫情，才會解除管制。

病患湧入聲援！神外名醫李偉裕處境被「一眼看穿」 本人嘆：員工就是一顆棋子

台中海線知名神經外科醫師李偉裕因續聘合約破局，突然離開服務30年的大甲李綜合醫院，引發大批病患與家屬，甚至是前同事都湧入社群聲援。有一名講師直言，一眼便看出事件的兩個面向，李偉裕即使遭遇不平等待遇，仍始終心繫病患。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。