新竹明好企業4件米（炊）粉複驗全檢出甲醛 市府重罰384萬元

新竹市爆出明好企業農耕牌炊粉含不得添加及檢出的甲醛，衛生局日前複驗列管的明好企業米（炊）粉產品，今日結果出爐，4件產品仍全數檢出甲醛。

市府表示，經綜合查核，認定明好企業違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款事實成立，再依同法第44條第1項罰鍰裁罰標準，因1年內已查獲3次相同違規，綜合考量其資本額、違規行為、產品影響及危害程度，重罰384萬元。

市府指出，對於違法情事絕不寬貸，除已要求業者全面下架回收、停止製造及販售外，已將相關事證移送檢調偵辦。另外，市府同步協同教育處進行全市校園盤點，確認竹市各級學校均未進用或使用該業者的不合格炊粉產品。

市府表示，為全面維護市民食用安全，並捍衛新竹米粉百年品牌商譽，衛生局先前已擴大抽驗轄內15家米（炊）粉製造業者、共23項產品。檢驗結果顯示，除明好企業外，其餘業者產品全數未檢出甲醛，民眾可安心食用。相關檢驗結果已公告於衛生局食品安全專區( https://gov.tw/RfU )供民眾查詢。

市府指出，除採取最嚴厲執法手段打擊不法業者外，也同步啟動產業輔導與振興措施，全力協助合規業者提升食品安全管理品質。