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新竹明好企業4件米（炊）粉複驗全檢出甲醛 市府重罰384萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府日前針對明好企業有限公司列管的米（炊）粉產品進行複驗，今日結果出爐，該4件產品仍全數檢出甲醛。資料照／新竹市府提供
新竹市府日前針對明好企業有限公司列管的米（炊）粉產品進行複驗，今日結果出爐，該4件產品仍全數檢出甲醛。資料照／新竹市府提供

新竹市爆出明好企業農耕牌炊粉含不得添加及檢出的甲醛衛生局日前複驗列管的明好企業米（炊）粉產品，今日結果出爐，4件產品仍全數檢出甲醛。

市府表示，經綜合查核，認定明好企業違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款事實成立，再依同法第44條第1項罰鍰裁罰標準，因1年內已查獲3次相同違規，綜合考量其資本額、違規行為、產品影響及危害程度，重罰384萬元。

市府指出，對於違法情事絕不寬貸，除已要求業者全面下架回收、停止製造及販售外，已將相關事證移送檢調偵辦。另外，市府同步協同教育處進行全市校園盤點，確認竹市各級學校均未進用或使用該業者的不合格炊粉產品。

市府表示，為全面維護市民食用安全，並捍衛新竹米粉百年品牌商譽，衛生局先前已擴大抽驗轄內15家米（炊）粉製造業者、共23項產品。檢驗結果顯示，除明好企業外，其餘業者產品全數未檢出甲醛，民眾可安心食用。相關檢驗結果已公告於衛生局食品安全專區( https://gov.tw/RfU )供民眾查詢。

市府指出，除採取最嚴厲執法手段打擊不法業者外，也同步啟動產業輔導與振興措施，全力協助合規業者提升食品安全管理品質。

新竹 甲醛 衛生局 新竹米粉

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