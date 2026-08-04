影／采盟攜手舊鞋救命協會募集物資 盼突破萬件舊鞋衣包送非洲偏鄉

采盟股份有限公司攜手舊鞋救命協會，即日起至8月6日在桃園國際機場第二航廈舉辦舊鞋、衣物及包包募集活動，今年除了桃機第二航廈、台北復北總公司及高雄國際航空站，更新增馬祖南竿航空站同步響應，串聯全台4處據點募集愛心物資，盼能募集超過1萬件物資送往非洲偏鄉，改善當地居民生活及教育環境。

采盟董事長古素琴表示，采盟自2016年起與舊鞋救命協會合作推動公益募集，雖然疫情期間一度停辦，已在2024年恢復舉辦募集活動且擴大辦理，希望號召機場員工、旅客及民眾共同響應。去年活動募集超過8000件物資，今年希望突破1萬件。

采盟指出，桃園機場募集活動自即日起至6日，每天上午11時至下午4時，在第二航廈一樓入境大廳北側采盟教育訓練室前收受物資，募集項目包括舊鞋、衣物及包包等可再利用物品。募集所得將送往西非多哥、塞內加爾等地，協助改善偏鄉居民衛生、教育及基本生活需求，同時透過物資循環再利用，實踐環境永續理念，響應聯合國SDGS永續發展目標。

舊鞋救命協會創辦人楊右任表示，協會自2014年成立以來，不僅募集並運送物資，也將貨櫃改建為教室、診所、教會及社區關懷據點，並投入鑿井供水、農業發展等計畫，協助當地居民建立自立能力。

采盟股份有限公司攜手舊鞋救命協會舉辦舊鞋、衣物及包包募集活動，志工於現場整理物資。記者黃仲明／攝影