金門再現非洲豬瘟陽性海漂豬屍 豬肉及製品暫停輸台至少1周

農業部動植物防疫檢疫署於8月2日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉慈湖海堤岸際沙灘發現1頭海漂豬隻屍體，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，今已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才能解除相關管制措施。

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，自2018年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計22例，2025年發生2例，本案例為今年第2例。為因應本次海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門防疫所依標準程序將發現地點半徑10公里內共21場養豬場列為管制健康訪視對象，於今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。

應變中心指出，防檢署已責成高雄分署金門檢疫站持續加強金門機場、港口及小三通旅運中心查驗，入境旅客行李落實100％X光檢查，並搭配檢疫犬組及人工查驗；同時加強金門返台旅客行李檢查，嚴防未經檢疫的豬肉及其製品輸往台灣本島及其他離島。

應變中心指出，為強化風險控管 ，今已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，始得解除相關管制措施。