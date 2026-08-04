金門海漂豬屍再驗出非洲豬瘟 豬肉禁運本島至8月10日

金門岸際再度發現海漂豬屍，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊2日上午在金寧鄉慈湖海堤岸際發現一具重約40公斤的境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗，農業部獸醫研究所昨日以聚合酶鏈反應（PCR）檢測確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部隨即宣布，今（4日）起至8月10日止，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續一周未再發生疫情，才會解除管制。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊指出，2日凌晨3時50分執行岸際巡邏時，發現一具豬屍後立即封鎖現場，並通知金門縣動植物防疫所到場採樣，依標準作業程序完成現地焚化掩埋及周邊環境全面消毒，以防止病毒擴散。

金門縣政府產業發展處表示，事件發生後，立即由轄區獸醫師針對案發地點周邊半徑10公里內養豬場展開健康訪視，共清查21戶、5558頭豬隻，目前豬隻健康狀況均正常，未發現疑似感染案例。

中央災害應變中心統計，自107年至今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性累計22例，其中114年2例，本案則是115年第2例，顯示受海流影響，境外染疫豬隻漂抵金門岸際的風險仍未消失，岸際巡查、即時通報及邊境檢疫都不能鬆懈。

產業發展處指出，依「動物傳染病防治條例」，金門活豬原本即禁止輸往台灣本島及其他離島；為進一步降低疫情傳播風險，農業部今日再公告擴大管制措施，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品外運至8月10日。

不過，經農業部防檢署完成口蹄疫風險評估並核准的偶蹄類加工產品，仍可正常銷往台灣本島及其他離島，不受此次禁令影響，包括牛（豬）肉乾、肉鬆貢糖、肉餡燒餅、牛羊肉調理包、牛肉丸、冷凍熟牛肉、冷凍熟羊肉及含豬、牛肉蘿蔔糕等九大類產品，涵蓋良金、高坑、聖祖、喬安牧場、天下貢糖、喜相逢燒餅等51家次產品類別業者。

縣府呼籲養豬業者持續落實生物安全管理，嚴格執行人員及車輛進出管制、場區消毒、更換場內專用衣鞋，禁止以廚餘養豬，並避免跨場接觸，降低病毒傳播風險。

應變中心也提醒，民眾若在岸際發現海漂豬隻或其他動物屍體，切勿自行接觸或搬動，應立即通報海巡或動物防疫單位處理；旅客亦不得違規攜帶豬肉及其製品入境，共同守護國內養豬產業及防疫安全。