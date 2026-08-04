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金門海漂豬屍再驗出非洲豬瘟 豬肉禁運本島至8月10日

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊在8月2日執行岸際巡邏時，在金寧鄉慈堤岸際發現1具海漂死亡豬屍，立即封鎖現場，通報金門縣動植物防疫所及農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站到場採樣，並依防疫程序完成豬屍現地焚燒、掩埋。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊在8月2日執行岸際巡邏時，在金寧鄉慈堤岸際發現1具海漂死亡豬屍，立即封鎖現場，通報金門縣動植物防疫所及農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站到場採樣，並依防疫程序完成豬屍現地焚燒、掩埋。圖／金門岸巡隊提供

金門岸際再度發現海漂豬屍，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊2日上午在金寧鄉慈湖海堤岸際發現一具重約40公斤的境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗，農業部獸醫研究所昨日以聚合酶鏈反應（PCR）檢測確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部隨即宣布，今（4日）起至8月10日止，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續一周未再發生疫情，才會解除管制。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊指出，2日凌晨3時50分執行岸際巡邏時，發現一具豬屍後立即封鎖現場，並通知金門縣動植物防疫所到場採樣，依標準作業程序完成現地焚化掩埋及周邊環境全面消毒，以防止病毒擴散。

金門縣政府產業發展處表示，事件發生後，立即由轄區獸醫師針對案發地點周邊半徑10公里內養豬場展開健康訪視，共清查21戶、5558頭豬隻，目前豬隻健康狀況均正常，未發現疑似感染案例。

中央災害應變中心統計，自107年至今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性累計22例，其中114年2例，本案則是115年第2例，顯示受海流影響，境外染疫豬隻漂抵金門岸際的風險仍未消失，岸際巡查、即時通報及邊境檢疫都不能鬆懈。

產業發展處指出，依「動物傳染病防治條例」，金門活豬原本即禁止輸往台灣本島及其他離島；為進一步降低疫情傳播風險，農業部今日再公告擴大管制措施，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品外運至8月10日。

不過，經農業部防檢署完成口蹄疫風險評估並核准的偶蹄類加工產品，仍可正常銷往台灣本島及其他離島，不受此次禁令影響，包括牛（豬）肉乾、肉鬆貢糖、肉餡燒餅、牛羊肉調理包、牛肉丸、冷凍熟牛肉、冷凍熟羊肉及含豬、牛肉蘿蔔糕等九大類產品，涵蓋良金、高坑、聖祖、喬安牧場、天下貢糖、喜相逢燒餅等51家次產品類別業者。

縣府呼籲養豬業者持續落實生物安全管理，嚴格執行人員及車輛進出管制、場區消毒、更換場內專用衣鞋，禁止以廚餘養豬，並避免跨場接觸，降低病毒傳播風險。

應變中心也提醒，民眾若在岸際發現海漂豬隻或其他動物屍體，切勿自行接觸或搬動，應立即通報海巡或動物防疫單位處理；旅客亦不得違規攜帶豬肉及其製品入境，共同守護國內養豬產業及防疫安全。

海巡署第九岸巡隊8月2日在金寧鄉慈堤岸際發現1具海漂死亡豬屍，立即封鎖現場，通報金門縣動植物防疫所及動植物防疫檢疫署金門檢疫站到場採樣，最後依防疫程序完成豬屍現地焚燒、掩埋，以及人員、裝備全面消毒。圖／金門岸巡隊提供
海巡署第九岸巡隊8月2日在金寧鄉慈堤岸際發現1具海漂死亡豬屍，立即封鎖現場，通報金門縣動植物防疫所及動植物防疫檢疫署金門檢疫站到場採樣，最後依防疫程序完成豬屍現地焚燒、掩埋，以及人員、裝備全面消毒。圖／金門岸巡隊提供

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