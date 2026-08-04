臺北城西百間特色店家響應 《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》

18 天獨家優惠 500 元票價享萬元價值好康及無限次通行護照

以「中元節，鬼出沒，享祀兼鬼混」為企劃始點，《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》集結「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」三大主題活動，邀請民眾在臺北城西穿梭探險，歡享鬼假：作夥走逛探店、賞鬼片、呷辦桌、遊市集、見習驅鬼。親歷一場，鬼趣橫生的感官盛宴！

「鬼混一下」500 元賺破價值萬元！

獲取臺北城西專屬鬼混護照，展開城市獵奇

呼應鬼假特企的鬼混遊樂精神，百間店家為期 18 天獨家優惠，8 月 13 日（四）起至 8 月 30 日（日）止，凡購買「鬼混一下」 500 元的票，即享萬元價值好康與無限次通行護照，並隨機盲贈價值 399 元的插畫購物袋。萬華及西門町在地知名店家諸如：上海老天祿、金獅樓、西門靖、和牛涮、香雞城、川業肉圓、艋舺大豐、艋舺螺螄粉桂林米粉、海邊走走、萬華太和餅舖、Westland Bar & Bistro 深夜酒吧、Tik & Sip Wine Bar、Bar THY 桃花源、富特士多早餐店、小小蔬房、U2 電影館、vacanza accessory 假期飾品珠寶店、醜的人形整人玩具、天天旗袍體驗館、Ungovernable dj 教室、抱瓶庵、紅樓選品等，類型涵蓋餐廳、酒吧、燒烤、鍋物、甜品、早餐、cafe 、餅舖、便當、冰室，另有陶藝空間、DJ 教室、美妝、珠寶、戲服、電影館、魔術店、玩具店、滑板店等，紛紛祭出獨家超優惠限期活動，憑著專屬護照，便可一路吃喝逛玩，盡情鬼混！

而在五位引路達人包括萬華街區發展協會理事長- 洪文和、Citymarx Graffiti 主理人- Jimmy 鄭子靖、懷舊大師- 張哲生、抱瓶庵庵主- 徐恩廣、Westland Bar & Bistro 共同創辦人兼西門町派對主辦人- 銘翊，各人所推薦的私房路線上，更設置多重疊設計明信片供民眾蒐集蓋印，拼湊出屬於自己的城西印象，饒富紀念意義。借抱瓶庵庵主- 徐恩廣之言：「西門町是一處新舊交雜，雅俗共處，野蠻的街頭時尚為表，老派的仕紳底蘊為裏的最後台北樂園。」從經典懷舊到夜生活路線，從街頭潮流到老饕美食路線，跟著引路達人的指南走訪探店，感受混雜多元文化的城西肌理。

「餓鬼夜行」大操市集與辦桌 打造奇幻鬼宇宙

三聯演義國際攜手以美食搭配各式趣味主題為宗旨的『有趣市集』，除規劃三日限定，專屬鬼月的特色餐點與異世市集，更有限量 600 席的主題辦桌，結合鬼宇宙角色互動，打造鬼節奇幻盛宴。

8 月 28 日（五）至 8 月 30 日（日）期間，20~25 組特色餐飲攤商將齊聚臺北市電影主題公園，集結餐食、飲品、甜點、餐車和文創品牌，共同打造中元節限定主題市集；餐飲內容延伸鬼元素進行設計與命名，比方符咒煎餃、血漿調飲、孟婆湯、地獄辣雞、鬼火熔岩鯛等，限時限量挑戰饕客味蕾與膽量！而 8 月 29 日（六）在電影街上的夜間辦桌，則混融傳統特色桌菜及萬華在地美食，席間除將有 500 碗得獎小吃的《艋舺大豐》帶來酥脆口感頂天的炸牛蒡、《源芳刈包》的超涮嘴台式刈包、《涼粉伯》以涼粉沾麵茶盛裝甜香滋味的「吉備將（kibi-chann）」，還有傳承 80 年古早味漢餅舖《二和珍》的平安糕，以及總舖師特製鬼節主題餐點，展現集體記憶與地方情感之餘，更得台北市艋舺助順將軍廟（晉德宮）獻晉德金獅團獅陣與晉義軒謝范老祖和爺戲獅的表演，同時在鬼王開席、鬼差送菜、百鬼敬酒等鬼趣十足的互動活動中，體驗一場人鬼同席的熱鬧餐宴。

「鬼才開溜」以沉浸劇推升感官新體驗

已在實境遊戲圈樹立強烈的沉浸式劇場風格的『開溜製造所』，透過創意企劃腳本，提煉鬼節和夜生活元素，邀請民眾參與完成一份來自驅鬼師的委託。開溜製造所創辦人，同時是台灣沉浸式體驗協會的理事楊燁表示：「沉浸場域計劃最大的特色，在於故事並非被搬進空間，而是從空間本身開始發想。感謝三聯演義國際的邀約，讓我們有機會藉由鬼節主題發揮全新創意。」此次的體驗場地 COSMA，坐落於臺北西門町電影街與美國街的交匯處，不只是演出基地，更是故事的敘事者。開溜製造所依據空間內原有的 DJ 台、舞池、吧檯、包廂、燈光與動線發展劇情，讓玩家跟隨角色穿梭於不同場域，在真實夜店氛圍中展開一場充滿互動的驅鬼之旅。作為臺北具代表性的同志夜店，COSMA 所象徵的自由、多元與包容，也成為作品的重要創作養分，讓鬼節文化、派對精神與同志夜生活自然融合，打造出臺灣少見以臺北夜店為舞台的沉浸式劇場體驗。

由『索尼影業』發行的經典超自然恐怖系列，即將於 8 月 19 日上映的《陰兒房：穿越陰深處》，亦與活動進行獨家合作，助興鬼假。除有《陰兒房：穿越陰深處》的特映活動外，只要購買 700 元套票（鬼混一下 x 陰兒房：穿越陰深處），可同時獲得鬼混護照、電影兌換券一張，還有由小高潮色計事務所跨刀創作的絕版級獨家典藏海報限時奉上。

從觀影、探店、食味到入戲，既再現西門町的娛樂精神，也為中元鬼假燃點人情蒸騰的人間煙火氣。三聯演義國際的總經理蔡佩娟表示：「團隊夥伴走訪月餘，逐漸將《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》 的鬼混路線開拓出來，過程中獲得許多單位和地方資源的無私襄助，還有不少店家加碼優惠活動，一同完善這個特別的企劃。最近走在西門町街區時，請多多留意那些朱紅字體結合金紙意象的活動視覺海報，掃 QRcode 購票，來挖掘地圖上找不到的隱藏版彩蛋！」

『Ghost Holiday 中元，放個鬼假！』活動資訊

深夜案內所：臺北市電影主題公園

服務期間：8/13（四）至 8/30（日）；平日 1600-2200；假日 1400-2200

▍鬼混一下：8/13（四）至 8/30（日）；不限時，依商家、景點營運時間

▍餓鬼夜行：

市集＠電影公園；8/28（五）至 8/30（日）1400-2100

辦桌＠電影街；8/29（六）1700-1900、2000-2200

▍鬼才開溜：

開溜＠COSMA ｜台北市萬華區武昌街二段120巷4號；8/13（四）至 8/30（日）；平日 18:30；週末 13:00 / 15:30 / 18:00

售票連結：ACCUPASS、UDN

▧ 主辦單位｜三聯演義國際、臺北市萬華街區發展協會

▧ 合辦單位｜臺北市商業處

▧ 協辦單位｜西門町商圈促進發展協會、臺北多元藝術空間青少年發展促進會、深度設計

▧ 策劃執行｜三聯演義國際

▧ 合作單位｜有趣市集、開溜製造所、索尼影業

▧ 場地協力｜臺北市電影主題公園

▧ 特別感謝｜Dvibe、一方庭設計

社群平台：www.facebook.com/go.ghostholiday；www.instagram.com/ghost.holiday/