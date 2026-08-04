采盟攜舊鞋救命協會桃機募物資 盼破萬件送非洲

采盟股份有限公司今天起到6日，攜手舊鞋救命國際基督關懷協會在桃機第2航廈募舊鞋、衣物及包包，今年新增馬祖南竿航空站同步響應，目標破萬件物資送非洲改善生活條件。

采盟公司董事長古素琴表示，采盟2016年起與協會合作，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間雖暫停，2024年恢復並擴大舉辦。今年串聯采盟集團桃園國際機場第2航廈、總公司及高雄國際航空站，新增南竿航空站同步募集，去年募得超過8000件物資，今年希望破1萬件，號召機場員工、旅客及民眾參與。

采盟公司說，活動期間每天上午11時到下午4時在桃機第2航廈1樓入境大廳北側采盟教育訓練室前收受物資，物資將送往非洲多哥與塞內加爾等，協助赤貧偏鄉改善衛生教育及基本生活條件，並透過資源再利用落實環境保護，響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

協會創辦人楊右任表示，協會2014年成立，除捐贈物資，也改建貨櫃為教室、診所、教會及社區關懷據點，協助當地鑿井供水、推廣農業發展，希望提升社區自立能力。曾接受國際援助的台灣現在有能力回饋世界，希望讓善意跨越國界，送資源到真正需要的地方。