求子少跑10趟台北 花蓮門諾跨院合作助30多對夫妻圓夢

門諾醫院自2024年與台北宜蘊醫療生殖中心合作推動「跨院生殖照護模式」以來，已成功協助超過30位花東地區患者受孕，並迎來20多名新生兒誕生，大幅降低民眾往返台北接受不孕治療的負擔。

門諾醫院婦產科主任蔡啟智表示，過去花東地區民眾試管嬰兒療程往往需往返台北10至15次，不僅耗時耗力，遇到地震、颱風等天候因素更可能影響療程。為突破區域醫療限制，門諾與宜蘊合作建立雙向照護模式，由門諾負責基礎檢查、抽血、超音波追蹤、內分泌調理及孕後照護，取卵、受精與胚胎植入等核心療程則由宜蘊執行，將患者赴台北次數降至3至4次。

有兩對成功迎接新生命的夫妻也分享求子歷程，洪先生表示，夫妻努力備孕一年多始終沒有結果，後來透過跨院合作模式接受試管嬰兒療程，當看見驗孕棒出現兩條線時忍不住感動落淚，如今兒子即將滿周歲，一家人很幸福。

「謝謝你選擇了我們這個家庭，希望你健康平安長大」羅太太則分享，夫妻結婚6年來歷經3次流產打擊，經醫師安排精密染色體檢查後，終於找到問題根源，並順利透過試管療程迎來寶寶。身為護理師的她也鼓勵有需求的夫妻及早接受檢查，把握治療時機。

宜蘊醫療院長廖娸鈞提醒，女性生育能力會隨年齡逐漸下降，35歲以下夫妻若規律性生活且未避孕滿1年仍未懷孕；35歲以上半年未受孕，就建議接受生育評估。若有反覆流產、月經異常或已知生殖系統疾病，也應及早就醫，不孕並非單方面問題，夫妻雙方都應接受完整檢查，由醫療團隊共同規畫適合的治療方式。