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病患湧入聲援！神外名醫李偉裕處境被「一眼看穿」 本人嘆：員工就是一顆棋子

聯合新聞網／ 綜合報導
原在大甲李綜合醫院服務的神經外科醫師李偉裕。聯合報系資料照
原在大甲李綜合醫院服務的神經外科醫師李偉裕。聯合報系資料照

台中海線知名神經外科醫師李偉裕因續聘合約破局，突然離開服務30年的大甲李綜合醫院，引發大批病患與家屬，甚至是前同事都湧入社群聲援。有一名講師直言，一眼便看出事件的兩個面向，李偉裕即使遭遇不平等待遇，仍始終心繫病患。對此，李偉裕親自回應，感嘆在現今社會中「員工就是一顆棋子」，常任憑資方擺布，字句間流露無奈。

李偉裕的兒子、同為神經外科醫師的李政穎昨（3）日發文表示，父親在同一家醫院從年輕做到白頭，不少海線居民甚至一家三代都是他的病患，卻因續聘協商生變，原本安排好的門診和手術全數停止，讓不少等待回診、開刀的病患措手不及。

病患不斷湧入李偉裕臉書留言表示「家父因腰椎問題曾給李醫師看過診，李醫師沒因病患眾多就敷衍看診，反而很認真看影像、解說」，也有人直言，自己曾在6月接受手術，「已經成功開好刀了，去隔壁土地公還願，還祈求讓你身體健康」，得知消息後相當不捨。

另有病患著急詢問「我原本安排在8月5日住院手術，後續怎麼辦？要到哪裡找您？」另一名患者也表示，原訂8月5日回診，並預計進行術後首次回診，擔心後續醫療銜接。李偉裕則親自回覆，若需要他繼續協助照顧，可再與他聯繫。

許多病患也分享長期接受李偉裕治療的故事。一名曾因椎間盤破裂壓迫神經、無法走路而必須坐輪椅的患者表示，經過李偉裕手術後，恢復到能跳能跑，「我這輩子都感恩您」。另一名病患回憶，10多年前因陸續續接受李偉裕3次手術，「真的很感謝李醫師，仁心仁術、妙手回春，讓我重拾人生」，也有家屬留言「我的爸爸、婆婆、老公都是您的病患，您專業的醫療技術及細心耐心的照顧，都讓我們非常感謝」。

一名前同事兼病患稱讚李偉裕「無可挑剔」，即使開刀後十分疲累，仍會親自向病患解釋病情、安撫情緒後才下班。她12年前因車禍接受治療，李偉裕此後每次遇見，仍會關心詢問「最近怎麼樣？腰還好嗎？」

不少人也對院方處理方式表達不滿，「院方該為自己的決定負責」、「沒有任何人或體制可以決定您的價值」。

另有一名講師分析，「這件事我看到了兩個部分，一個是院方的無情與無賴，另一個是明明受到不平等待遇的你，依然心繫病人，鞠躬盡瘁」。李偉裕也親自回應「不愧是企業級的講師，一眼看出事情的端倪；但是在這個社會上，員工就是一個棋子，常常任憑資方擺布，你又有何奈？」這番回覆也透露他的無奈。

李偉裕表示，雙方原先已就新一期聘任合約達成共識，但院方遲遲未完成簽署，最終仍因部分條件無法取得一致而未能續聘。他強調，目前已把全數精力投入病患交接與後續照護，並謝絕媒體採訪。

院方則回應，雙方經多次協商，仍有部分聘任條件未能取得共識，因此無法完成續聘，對病友就醫安排受到影響深感歉意，並已啟動醫療銜接機制，將由相關專科醫師接續照護，以保障病患權益。

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