故宮南院金縷衣、情人節限定水舞 邀民眾度七夕

國立故宮博物院南部院區8月「織光顯影」展亞洲金色織物登場，15日到23日晚間推情人節限定版水舞，邀有情人七夕遊南院賞金縷衣、牛郎織女在水幕投影翩翩起舞。

「織光顯影：亞洲織品的物質交流與故事流轉」首檔展到11月1日，從光與影視角，呈現織品在微光中散發的獨特氛圍，探索亞洲織品多元面貌與交流故事。

策展人楊芳綺表示，展覽焦點為19世紀下半葉到20世紀初鄂圖曼帝國時期酒紅色絲絨「女性長袍」，這是阿爾巴尼亞傳統盛裝，領口、前襟、袖口和下擺繡有大氣奢華立體卷草紋飾，大量金色織紋與深紅絨布形成強烈對比。剪裁採窄身圓領與喇叭狀下襬，腋下延伸到腕部長袖開叉設計，步行間創造層次豐富視覺美感。

另外，孟加拉地區「薄棉紗織金錦紗麗」、18到19世紀印度「金地花束紋刺繡紗麗首面（殘片）」、20世紀初印尼紅地印金儀式用裙布與印尼爪哇黑地金線刺繡毛外套等也非常吸睛。

故宮南院說，19日七夕情人節，水舞展演15日到23日安排情人節特別節目，每段長約8分鐘，結合牛郎織女、愛心符號等情人節元素，透過水幕投影特效與雷射動畫於展演中強化節日主題，呈現流動光影畫面。

故宮南院表示，水舞與音樂節奏交錯，佐以粉紅、暖白光色燈色層層堆疊，營造浪漫氛圍，邀大家情人節賞金縷衣、浪漫水舞；詳細展演時間可查故宮網站。