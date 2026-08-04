幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

財政部賦稅署4日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，初步統計，1,000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，共開出18張，200萬元特獎中獎號碼為「10138845」共22張。其中有民眾使用Uber Eats外送的10元外送費發票、以及花100元的貼圖代購發票，甚至在知名嘉義羅記民雄肉包老店購買肉包就幸運中得千萬大獎。

參考這次的千萬得主中，多數仍為食品或是飲品發票、且多為便利商店，包括在新北市石門區的萊爾富開出49元食品發票、苗栗縣三義鄉西湖村統一超商（2912）開出的150元飲品發票、臺中市北屯區全家（5903）開出的125元菸品發票等，還有民眾在新北市三重區中正北路雅馨蛋糕烘焙312元的食品，甚至還有名老店「羅記民雄肉包」的嘉義縣民雄鄉建國路總店開出的213元食品發票也幸運中得千萬。

200萬元得主中，也多為便利商店食品或飲品發票，另外還有在桃園市平鎮區延平路的自來水公司繳交水費的416元發票、在蘋果的App Store的訂閱費1,280元發票、屏東縣屏東市中山路萬佳人力仲介開出的1,500元發票都幸運中得200萬元。

財政部賦稅署提醒，今年7-8月期中獎統一發票領獎期間為今年10月6日至明年1月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部提醒，領獎期間自今年8月6日起至今年11月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

財政部賦稅署4日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供

財政部賦稅署4日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供

財政部賦稅署4日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供