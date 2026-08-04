桃機8/13演習不影響航班 聯外接駁交通暫停

機場公司今天表示，配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃機將於13日下午2時30分至3時演練，行動數據網速將下降，航班起降及機捷正常運作，但聯外接駁暫停發車30分鐘。

桃園國際機場公司今天下午發布新聞稿表示，配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃機將實施疏散避難、交通管制等演練，演習期間行動數據網速將明顯下降，但仍可低速連線，可能影響旅客辦理報到、電子登機證開啟、行動支付及上網使用。語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）則維持正常，不影響重要訊息接收。

機場公司提醒，演習不影響航班起降，機捷也維持正常運作，但聯外接駁將暫停發車，旅客務必提早抵達機場。使用手機線上報到或開啟電子機票、電子登機證旅客，建議事先下載或列印相關資料，也可利用市區預辦登機服務提前完成報到；支付方面建議準備實體信用卡或現金，以避免行動支付受網路降速影響。

機場公司指出，旅客若有上網需求，可改使用機場免費Wi-Fi「Airport Free WiFi」或「iTaiwan WiFi」，並優先將網路用於報到及登機等必要作業，以維持通訊順暢。同時呼籲搭機旅客及接送機民眾預留充裕時間，配合演習措施，降低對行程影響。