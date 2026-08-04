媽媽10元很好用！「5~6月統一發票」中獎清冊曝 他們花10元各中千萬、200萬

這個周末就是父親節，但恐怕將遇上颱風來攪局。中央氣象署預報員黃恩鴻下午指出，中颱白海豚正穩定朝西前進，預估周五通過琉球群島後，周末在台灣附近北轉。雖然暴風圈不直接襲台，但白海豚預估仍以300多公里的七級暴風半徑及中颱強度靠近台灣，迎風面北部、中部以北山區仍有較大雨勢。而花東位於背風側，又將與上次巴威颱風一樣，出現西部雨多、東部焚風的場景。

2026-08-04 16:54