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媽媽10元很好用！「5~6月統一發票」中獎清冊曝 他們花10元各中千萬、200萬
5-6月期統一發票上月底開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出18張、200萬元獎為22張。財政部今（4）日下午公布中獎清冊，其中有民眾僅花10元訂購外送，就抱回千萬大獎。
本期統一發票特別獎獎號為「38548029」，特獎獎號「10138845」，頭獎獎號為「24121106」、「28589937」、「83663333」。財政部表示，5-6月期中獎統一發票領獎期間為今年8月6日至11月5日，提醒中獎者別忘記自身權益，記得至兌獎據點領獎。
另外，財政部也公布中獎清冊，其中有幸運民眾僅花10元點Uber Eats，就幸運抱回1000萬元特別獎；200萬元獎項部分，也有民眾至7-11購買10元飲品就幸運中獎。
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