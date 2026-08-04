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白海豚颱風周六北轉角度往南修正 不排除周五下半天發海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署最新預測，從周五到下周一台灣天氣將受白海豚影響。圖／中央氣象署提供
氣象署最新預測，從周五到下周一台灣天氣將受白海豚影響。圖／中央氣象署提供

這個周末就是父親節，但恐怕將遇上颱風來攪局。中央氣象署預報員黃恩鴻下午指出，中颱白海豚正穩定朝西前進，預估周五通過琉球群島後，周末在台灣附近北轉。雖然暴風圈不直接襲台，但白海豚預估仍以300多公里的七級暴風半徑及中颱強度靠近台灣，迎風面北部、中部以北山區仍有較大雨勢。而花東位於背風側，又將與上次巴威颱風一樣，出現西部雨多、東部焚風的場景。

黃恩鴻表示，白海豚持續向西移動，目前距離台灣仍有2000多公里，過去一段時間結構又變得更扎實一些、強度也略微增強，但仍維持中度颱風等級，七級風平均暴風半徑320公里。

目前預估颱風將在周五接近琉球群島，並在周末假期北轉。不過由於後期預報仍有調整空間，北轉角度及時間點將視高壓強弱而定。

黃恩鴻表示，白海豚預計周六開始北轉，周末2天將是距離台灣最近的時候，由於缺乏明顯的導引氣流，白海豚轉彎時的速度將會比較慢。以最新預報的路徑來看，白海豚距離台灣最近時，中心雖仍與台灣陸地有300至400公里的距離，由於暴風半徑大、靠近台灣時強度也不弱，預估仍會對台灣帶來影響。

黃恩鴻指出，白海豚最新一報北轉角度稍微往南修正，不排除周五下半天有機會針對北部、東北部海域發布海上颱風警報，但暴風圈觸陸的機率不高。

黃恩鴻表示，明起迎風面北部、宜蘭地區水氣漸多，北台灣會有不定時陣雨，其餘地區多雲到晴。不過中南部地區清晨到上午有零星降雨、午後山區則是要留意對流發展旺盛有大雨機率。

黃恩鴻提醒，周五到下周一受颱風影響，各地天氣不穩定、水氣明顯增多。周五西半部迎風面就會出現雨勢，北部降雨較中南部明顯，東半部則只有零星雨勢，宜花位於背風側有36度極端高溫出現機會。

周末颱風最靠近，北部地區、中部山區降雨最明顯，會有大雨或山區局部豪雨機率，中南部短暫陣雨，花東則有焚風。下周一颱風逐漸遠離，但水氣仍多，環境轉吹西南風，中南部一帶雨勢上反而會增加。

黃恩鴻說，風浪周四晚間將開始出現，基隆北海岸、東半部及恆春半島，浪高可達2至3米，並逐漸增加。周五晚間後，浪高更可達3到5米，且可能伴隨長浪。

周四、周五吹西北風，宜花位於背風側將有高溫機率。周末因颱風位置改變，花東成為背風側，同樣有焚風可能。圖／中央氣象署提供
周四、周五吹西北風，宜花位於背風側將有高溫機率。周末因颱風位置改變，花東成為背風側，同樣有焚風可能。圖／中央氣象署提供

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