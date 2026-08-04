3人赴柬埔寨群聚染登革熱 疾管署監測至8月6日

出國要小心登革熱，疾管署今天公布一起柬埔寨境外群聚感染事件，為2男1女，預計監測至8月6日，提醒民眾落實防蚊措施 ，返國後如有後眼窩痛等不適症狀，請儘速就醫。

國際間登革熱等蚊媒傳染病疫情持續，東南亞鄰近國家登革熱疫情上升，衛生福利部疾病管制署今天公布，國內上週（7/28-8/3）新增8例登革熱境外移入病例，其中3例為一起柬埔寨境外群聚感染事件。

疾管署發言人林明誠說明，該起群聚個案年齡介於10多歲至30多歲，為2男1女，今年7月中旬一同赴柬埔寨進行交流活動，7月下旬返國後陸續出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痛、後眼窩痛等症狀就醫確診。

林明誠表示，3人均為第2次就醫才被診斷通報出來，甚至有人是聽到同團人確診之後，就醫告訴醫師才被採檢，從發病到確診，隱藏期至少2至3天，恐埋下疫情擴散出去的風險。

相關衛生單位已就個案居住地與活動地展開孳生源清除、化學防治等相關防治工作，並針對同團成員健康追蹤，此案預計監測至8月6日。

台灣民眾出國有2成愛到東南亞，林明誠提醒，出國期間應落實防蚊措施，返國後14天內如出現不適症狀儘速就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師判斷。

疾管署疫情中心主任郭宏偉簡報說明，今年截至8月3日，國內已累計111例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另104例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼24例最多，其次為越南23例及馬爾地夫15例等9個國家，不過，今年累計病例數低於2025年同期的130例。