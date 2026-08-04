國寶級總舖師開班了！小學生炸雞捲、做佛跳牆 親手辦一桌台灣味

如何讓孩子認識台灣辦桌文化？不只是用看的，更是親手做一桌菜！有「國寶級總舖師」之稱的林明燦（阿燦師）首度開辦的「小小總舖師 一起來辦桌」夏令營今（4）日在YMICOOK廚藝教室登場，透過兩天課程帶領孩子親手完成8道經典辦桌料理，從備料、烹調到認識菜餚背後的文化故事，希望讓辦桌文化從餐桌延續到下一代。

今年因電視節目《請世界吃桌》登上美國紐約時代廣場掌廚、讓台灣辦桌文化躍上國際舞台的林明燦，此次首度走進廚藝教室，擔任小小總舖師的老師。活動不僅吸引台灣各地學童參加，還有來自美國、香港的小朋友專程報名，希望透過實作認識最具代表性的台灣宴席文化。

課堂上還出現令人驚喜的一幕，一名來自台東的小學員特地帶著家鄉紅烏龍茶葉送給阿燦師作為見面禮，不僅熟悉辦桌菜色，還能和師傅聊起各道料理的特色，讓阿燦師直呼既感動又驚喜。

這次夏令營課程以一場完整的辦桌宴席為概念設計，共安排8道經典料理，包括辦桌第一道冷盤、龍蝦拼盤、象徵團圓豐盛的佛跳牆、台式炒米粉、櫻花蝦米糕、古早味雞捲、蝦仁羹，以及綠豆蒜西米露搭配炸湯圓的「花好月圓」甜點，涵蓋蒸、炒、炸、煮等多元烹調技巧，讓孩子從動手做中體驗台菜精髓。

其中最讓孩子們印象深刻的，莫過於古早味雞捲。阿燦師除了示範製作，也分享這道菜「有雞捲、沒雞肉」的由來，以及早年因台語「加捲」諧音而流傳的趣味故事，讓料理不只是味覺體驗，也成為認識台灣飲食文化的窗口。

為了讓孩子更容易理解辦桌文化，林明燦團隊也特別設計圖文並茂的食譜教材，搭配影片及說故事方式，介紹辦桌的起源、流程、宴席文化及各道菜的寓意，並帶領孩子認識食材、分工合作完成每一道料理，彷彿親身參與一場傳統辦桌。

林明燦笑說，教孩子比自己辦一場桌還累，但看到孩子們從切菜、炸雞捲到完成整桌料理，眼神充滿成就感，就覺得一切都值得。他表示，希望透過這樣的課程，把辦桌菜的味道與文化記憶傳承下去，讓更多年輕世代了解，台灣辦桌不只是一桌菜，更是一份凝聚人情味的飲食文化。

總舖師林明燦介紹料理食材及做法。圖／張國祥攝影