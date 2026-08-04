因應網路降速演習 中華郵政：行動郵務受影響

因應即將進行的網路降速演習，中華郵政今天說，因行動網路降速，民眾使用行動網路透過郵局官網線上申請、查詢各類掛號郵件狀況等，可能出現載入緩慢、暫時無法使用等狀況。

2026年城鎮韌性演習期間，將進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，區域包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部地區為8月13日下午2時30分至3時，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

中華郵政今天在官網表示，演練期間因行動網路降速影響，客戶使用行動網路透過郵局官網線上申請、線上查詢各類掛號郵件狀況等，可能出現載入緩慢、暫時無法使用或查不到最新狀態情形。

中華郵政說，如需使用線上申請、EZPost登打郵件託運單、郵件查詢、i郵箱相關資訊等服務，建議改採固定網路（Wi-Fi或有線網路）辦理。

中華郵政表示，由於郵務使用的PDA主要透過行動數據（4G/5G）進行包裹、快捷掃描郵件上傳、簽收回傳，在演練期間因行動網路降速，可能會出現投遞狀態延遲上傳、暫時無法即時查核收件人資訊的情形，相關資料會於網路恢復後自動補傳，後續客戶可查得完整資訊。

儲匯方面，中華郵政說，演練期建議客戶盡量避免使用行動網路進行各項金融交易（含使用數位通路辦理各類轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付服務及其他須即時連線驗證服務），若客戶有迫切交易需求，請改採固定網路（Wi-Fi或有線網路）連線辦理。