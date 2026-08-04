基隆市六合停車場關閉問題大 童子瑋提短期辦法：市府核發臨時停車場登記證

基隆市六合停車場即將停止營運引發議論，地主台肥今天表示，因承租業者在6月底租約屆滿前，仍未完成合法營運程序，才依契約取回土地作業，並給予緩衝期2個月。參選市長的基隆市議長童子瑋說，攸關市民權益的問題，他會主動協調，找出解方，讓大家安心。

六合停車場原為台肥基隆二廠舊址，占地約3公頃，多年前委外經營停車場，設置88個遊覽車位、482個汽車位和10個身心障礙者專用停車位。營運業者日前張貼公告，指因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車進場，月租車主可停到8月31日。有車主抱怨，這麼多的月租車，要停去哪裡？

台肥今發出新聞稿說明，現行法令規定，路外公共停車場須經主管機關核備，並取得有效停車場登記證始得營業。最近一期租約今年6月30日屆滿前，業者尚未完成合法營運所需程序，所以依契約辦理土地返還及後續點交作業。

台肥指出，這處土地2018年起出租經營停車場，業者承租8年多期間，曾三度取得市府核發登記證，但本次租約屆滿前，仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序。

考量該停車場長期提供附近居民、通勤民眾及大型車輛停放，停止營運影響大，台肥提供業者兩個月緩衝期，請業者妥善處理既有月租客戶權益、車輛移置及相關善後事宜。

童子瑋表示，得知狀況後與台肥公司聯繫，了解土地租約、停車場登記及後續使用規畫，並積極尋求解決方案。短期內要解決停車問題，最重要的是基隆市政府需依法核發臨時停車場登記證。

童子瑋說，他將儘速邀集基隆市政府辦理會勘，全力推進停車場登記證核發，也呼籲市府積極協助業者完成相關程序，不要讓行政延宕影響市民權益。他也會持續與台肥公司保持溝通，掌握這塊土地未來的開發與使用規劃，提前做好因應，確保在地居民的停車需求不會因土地開發而受到衝擊。

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基市府交通處昨天已對此事提出說明，指因六合停車場業者，無法取得台肥公司土地租約，因此無法繼續經營。市府將會同相關單位，協助業者與台肥協調溝通，希望能暫緩收回土地，讓民眾有緩衝時間。市府也會尋覓其他閒置公私土地，輔導闢建臨時路外收費停車場，或以公有建物改建時增設停車空間，以改善停車問題。

基隆市占地3公頃的六合停車場因土地租約到期，8月1日起停止臨時停車，月租車主只能停到8月31日，造成當地民眾停車困擾。記者邱瑞杰／攝影