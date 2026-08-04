兩大外送平台：城鎮韌性演習區域暫停配送服務

因應2026年城鎮韌性演習，兩大外送平台foodpanda、Uber Eats陸續宣布，將於7日至13日期間在演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及該時段的預訂服務，並提前30分鐘關閉平台。

foodpanda表示，自7日至13日期間，將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及該時段的預訂服務，並提前30分鐘關閉平台，建議消費者可提前下訂，同時提醒外送員於演習期間應遵守相關規範，因城鎮韌性（防空）演習如有餐點延遲情形，請消費者見諒。

Uber Eats指出，為了配合2026城鎮韌性防空演習，將在各演習實施區域當天上午9時30分至10時15分（南部），下午1時至1時45分（東部及離島）、下午2時至2時45分（北、中部）暫停演習城市的配送服務。

為了遵守政府規定，Uber Eats建議外送員在演習期間停止配送，並配合民防人員指示。