桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

桃園機場第一航廈啟用迄今已滿47年，逼近建物耐用時限50年，交通部航政司長韓振華今表示，鑑於機場建設需求並兼顧觀光發展，今年9月起將分2階段調漲機場服務費及轉機過境設施使用費，預計機場服務費年收256億元、轉機過境設施使用費年收17億元，而一航重建的初步規畫也將於明年曝光。

第一航廈曾在2010年拉皮整修，同時向外擴充面積，2013年6月重新啟用，年旅客服務容量從1200萬人次，增加至1500萬人次。然而，一航自1978年底完工、1979年2月26日啟用，迄今已滿47年，逼近建物耐用時限50年。

過去交通部指出，一航雖曾整建，但當年很多設計、施工及變更設計相關資料未能完整保存，增加維修困難，加上結構已老舊，安全考量，遲早要重建。

交通部航政司今說明我國機場建設推動與服務品質提升相關政策，鑑於桃園機場第三航廈及第三跑道、高雄機場新航廈、台中機場擴建，以及各區域門戶與離島機場建設，未來20年需投入經費高達6000億元。

為利機場建設推動，提升飛航安全與服務品質，並兼顧觀光發展，交通部宣布將分2階段調整機場服務費及轉機過境設施使用費。其中第一階段（2026年9月1日起）將調整為750元，第二階段（2028年9月1日起）將調整為1000元。

韓振華說，現行出境旅客機場服務費500元，維持現行機場及觀光各分配50%比例不變（機場、觀光各分配250元），一半的資金直接撥入隸屬於交通部觀光署的觀光發展基金，專門用於國家級風景特定區的建設、國際觀光行銷宣傳以及地方政府觀光設施的補助，另一半則歸屬於機場單位，作為機場專用區建設、噪音防制回饋金以及硬體維護的財源。

韓振華指出，以去年出境旅客數2570萬人次估計，每年機場服務費收入，第一階段可由128億元增至192億元，第二階段可達256億。

第一階機場服務費收入分配比例為機場60%、觀光40%，等於機場獲分配金額將增至115億元，觀光獲分配金額增至77億元；第二階段機場分配比例為65%，獲分配金額為166億元、觀光為35%，獲分配金額為90億元。

另外，因轉機過境乘客也有使用機場服務設施，因此將配合出境旅客機場服務費的調整，同步採2階段調整轉機過境設施使用費至1000元。

根據統計，2025年統計轉機旅客，桃機為690萬人次、高雄機場3.4萬人次，收入為桃機16.9億元、高雄機場840萬元。因轉機過境設施使用費收取對象以外國轉機過境旅客為主，對國人沒有影響。

韓振華表示，目前我國機場連結全球104個國際航點，每周飛航3018班次。桃園機場今年上半年旅客量約2580萬人次，較去年同期成長10%，預估全年旅客量可突破5000萬人次，創歷史新高，顯示航空運輸需求持續成長，機場建設及服務提升更具迫切性。

至於第一航廈重建規畫部分，韓振華說，目前已進行評估、規畫，待第三航廈完工（2027年底）後，其重建的初步方案也將曝光，也就是說，明年底之前將公布第一航線的初步重建規畫。