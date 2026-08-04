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1歲童腸病毒高燒39度 睡覺突抖如「被電到」…醫師揪重症警訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化1歲幼童確診腸病毒，睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，秀傳醫院小兒科醫師陳書農診斷是重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。圖／秀傳醫院提供
彰化1歲幼童確診腸病毒，睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，秀傳醫院小兒科醫師陳書農診斷是重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。圖／秀傳醫院提供

彰化一名1歲幼童日前感染腸病毒，前一晚發燒至39℃，且食量明顯減少，母親隔天帶往醫院檢查，醫師發現幼童上顎後方出現多處水泡及潰瘍，確診為腸病毒感染；家長透露孩子睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，甚至因此驚醒。醫師研判可能為腸病毒重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。

彰化秀傳醫院小兒科醫師陳書農表示，腸病毒在台灣一年四季都可能發生感染，主要透過糞口途徑傳播，也可能經由受污染的水、食物，以及飛沫、咳嗽或打噴嚏等方式傳染。感染後常見症狀包括疱疹性咽峽炎及手足口病。

陳書農指出，疱疹性咽峽炎多會出現發燒、喉嚨痛，並在上顎後方軟顎及咽喉處形成水泡或潰瘍，多數患者約4至6天可逐漸恢復；手足口病則約持續7至10天，除了口腔黏膜、舌頭、上顎或嘴唇出現水泡、潰瘍外，手掌、腳掌、膝蓋及臀部也可能出現紅疹或小水泡。

不過，陳書農提醒，雖然多數腸病毒感染屬輕症，仍有少數幼童可能惡化為重症，且約九成腸病毒重症病例發生於5歲以下兒童。家長除了觀察發燒、皮疹等症狀，也要注意孩子精神狀況與活動力，若出現嗜睡、意識不清、活力明顯下降、手腳無力或麻痺、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等情形，應立即就醫。

其中，「肌抽躍」是腸病毒重症容易被忽略的警訊之一。陳書農說，孩子若突然像受到驚嚇，或出現如同「被電到」般全身肌肉不自主收縮，偶爾發生可能不代表異常；但若發作次數增加，睡眠中反覆被嚇醒，甚至清醒時也頻繁出現，就應儘速接受兒科醫師評估。

腸病毒 病毒 重症

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