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知名跑者不明病因進加護病房插管 靠這招從鬼門關返回

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

圖片為檔案照片

一名普通上班族，生活規律，作息正常，假日還經常去跑步運動，參加馬拉賽事，而且以全馬為主，卻忽然被送進加護病房插管，差點進入鬼門關，後來又奇蹟康復，病因至今不明。

喜歡跑步的李定年說，他為了「騙」照片，經常奇裝異服跑馬拉松。經常運動的他 ，照理說應該愈來愈瘦，卻愈來愈胖，本來以為是吃太多，是水腫，不是胖。他自認身體健康，沒有警覺性，也沒健康檢查。

五月份突然發病，發燒，血便，全身無力，住進長安醫院，查不出病因，轉至中國醫藥大學附設醫院，住院並進一步檢查治療，還是查不出原因。

李定年當時已經病危，送進內科加護病房插管治療，插管是多麼痛苦，簡直生不如死。

他那時領悟健康檢查很重要，但來不及了。他的太太一直掉眼淚，不知這是什麼怪病，怎麼那麼嚴重。

病危的李定年是馬拉松跑者，他謹記馬拉松精神永不放棄，天天告訴自己要活下去，不能讓家人失望，要撐下去，不能放棄。

李定年的身體許多器官都受損，醫院查不出病因，持續以抗生素治療，插管三週後卻突然好轉，醫院也不知道為什麼他的身體各器官逐漸恢復了正常值。然後就從加護病房轉至普通病房，並於七月底出院。

鬼門關前走ㄧ回，李定年這場生死交鋒的馬拉松，真是驚濤駭浪，驚險萬分。面對死亡，李定年沒有害怕，堅持與死神搏鬥，勇敢面對。

李定年說，人生最多只有三萬多天的生命，每個人都會到達死亡這一天。生命要延續，要珍惜自己，愛護自己，尤其要有健康身體，才能快樂的生活。健康是財富，是本金，快樂是利息，擁有健康，才有快樂，有了健康，才能掌握方向盤，快樂的生活。

醫院至今查不出病因，究竟是治療過程病毒自然陣亡，還是我的免疫力，防護力，生命力太強，打敗了病毒，仍然是個謎。

李定年說，增強免疫力的最佳方法是規律生活與運動，尤其運動能加速排毒，讓身體更強壯。他因平時在運動，才能咬牙切齒度過三週痛苦的插管日子。

李定年呼籲大家、要活就要動，生命要持續，運動不能休止。人生遇到困境，勇敢面對，面對死亡，沈著以對。愛護自己生命，勇敢活下去，這就是馬拉松精神——永不放棄。

聚傳媒

鬼門關 加護病房 插管

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