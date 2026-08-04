無人機侵桃機管制區 跑道暫停10分鐘影響9航班

彰化一名1歲幼童日前感染腸病毒，前一晚發燒至39℃，且食量明顯減少，母親隔天帶往醫院檢查，醫師發現幼童上顎後方出現多處水泡及潰瘍，確診為腸病毒感染；家長透露孩子睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，甚至因此驚醒。醫師研判可能為腸病毒重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。

2026-08-04 16:03