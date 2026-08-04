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無人機侵桃機管制區 跑道暫停10分鐘影響9航班
桃園國際機場今天偵測到無人機闖入機場禁止活動範圍，為確保飛航安全，上午8時27分暫停南、北跑道起降作業，經確認安全無虞後於8時37分恢復運作，共影響9航班。
根據桃機股份有限公司發布新聞稿，上午8時23分機場無人機偵測系統於禁止活動範圍發現無人機訊號，立即依標準作業程序啟動應變機制，8時27分起暫停南、北跑道起降作業，同步啟動區域聯防，確認現場安全後恢復跑道運作，全案暫停起降約10分鐘，降低飛航風險。
機場公司說，經確認安全無虞，跑道8時37分陸續恢復運作，期間計影響到場航班1架次、離場航班8架次。無人機侵入機場周邊管制區域，構成飛航安全重大威脅，依民用航空法，違規操作可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，曾有違規民眾遭取締及移送案例。
機場公司呼籲民眾，操作無人機前應確認所在地是否屬合法飛行區域，切勿於機場周邊限制範圍施放，以免影響航班運作、危及飛安並觸犯相關法令。
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