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桃機第一航廈命運明年揭曉 交通部：兩方案評估中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部航政司長韓振華。記者余弦妙／攝影
交通部航政司長韓振華。記者余弦妙／攝影

為因應機場建設需求並兼顧觀光發展，交通部宣布機場服務費採兩階段調整，第一階段為9月1日起調整為750元，第二階段(2028年9月1日起)調整為1,000元。此外，交通部航政司長韓振華表示，對於未來桃機第一航廈的翻修計劃目前已經啟動規劃，包括整建更新、拆除重建，預計2027年可提出初步規劃方向，之後仍須經交通部及行政院審議。

韓振華表示，目前桃園機場第三航廈工程持續推進，預計明年底完工，在第三航廈投入營運前，桃機公司將完成第一航廈未來定位評估。若僅進行整修，受限既有建築空間，可增加的容量相對有限；若採拆除重建，則可重新規劃整體空間配置，提升未來運能及服務品質，因此兩種方案目前都納入評估範圍。

他指出，第一航廈未來無論採取何種方案，都屬重大公共建設，完成規劃後仍須報交通部及行政院核定，相關時程將配合第三航廈營運及整體機場發展進度推動。

此外，交通部指出，自9月1日起調整機場服務費，第一階段由現行500元調高至750元，2028年9月1日起再提高至1,000元。調整主因是因應桃園機場第三航廈、第三跑道、高雄機場新航廈、台中機場擴建及離島機場等重大建設需求，未來20年全台機場建設預計投入約6,000億元。

韓振華說明，攤開鄰近國家中，新加坡樟宜機場出境旅客費用為1,597元、香港赤鱲角機場為1,434元、日本成田機場為1,239元、泰國曼谷蘇凡納布機場為1,187元，其他東南亞主要機場(如馬來西亞吉隆坡、越南河內內排、緬甸仰光機場)出境旅客費用亦高於我國，為利財務永續，實有需要調整收費以合理反映機場服務成本。

韓振華指出，新增收入將優先投入機場建設、設施更新、營運維護及飛航安全等項目，也將作為未來第一航廈後續規劃與整體機場升級的重要財源。依估算，第二階段全面實施後，機場服務費每年收入可由目前約128億元增加至256億元，其中約166億元將投入機場建設，91億元用於觀光發展。

交通部表示，因轉機過境乘客亦有使用機場服務設施，為配合出境旅客機場服務費調整，同步採兩階段調整轉機過境設施使用費至1,000元，因轉機過境設施使用費收取對象以外國轉機過境旅客為主，尚不致對國人產生影響。目前我國機場連結全球104個國際航點，每週飛航3,018班次。桃園機場2026年上半年旅客量約2,580萬人次，較去年同期成長10%，預估全年旅客量可突破5,000萬人次，創歷史新高，顯示航空運輸需求持續成長，機場建設及服務提升更具迫切性。

桃機 桃園機場 交通部

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