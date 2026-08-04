新冠疫苗二周接種暴增10倍 疾管署籲：高風險族群把握最後16萬劑

國內新冠疫情持續升溫，民眾接種疫苗意願也明顯增加。疾管署發言人林明誠表示，近三周新冠疫苗接種量快速攀升，最近一周已接種2萬9,416劑，較三周前的3115劑增加近10倍，顯示不少民眾開始意識到疫情風險。不過，目前全台剩餘疫苗僅約16萬劑，65歲以上長者、慢性病患者及免疫功能低下族群，應盡速完成建議接種。

林明誠指出，統計最近三周的新冠疫苗接種的情形，三周前全國僅接種3115劑，二周前增加至1萬1062劑，最近一周更達2萬9416劑，短短二周接種量成長近10倍，反映疫情升溫後，民眾接種意願明顯提升。

截至目前為止，全國新冠疫苗庫存約16萬劑，其中約7.9萬劑已配送至各縣市，中央仍保留約8.1萬劑。林明誠表示，本周將依各縣市需求及近期接種速度完成最後一波配送，剩餘疫苗將採「打完為止」，呼籲符合資格民眾把握接種機會。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，疫苗並非唯一防疫措施，但仍是預防重症最有效的方法之一。近期公布的重症個案中，多數患者未完成最新建議接種，其中一名60多歲男子曾於疫情初期接種4劑疫苗，但多年未再追加，感染後仍因重症不幸病逝。另一名洗腎患者雖接種過本季第一劑疫苗，但符合資格後未追加第二劑，感染後病情迅速惡化，入住加護病房。

林詠青指出，過去接種的疫苗保護力會隨時間逐漸下降，加上目前流行病毒株已與疫情初期不同，因此即使曾接種多劑疫苗，也不代表仍具有足夠保護力。不少民眾習慣等疫情更嚴重時才考慮接種，但疫苗接種後約需二周才能產生足夠抗體，若等到疫情高峰才施打，可能尚未建立保護力就已感染，錯失最佳防護時機。