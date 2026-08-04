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昔掌杓烹山珍海味如今吞流質 口腔癌友籲拒檳榔

中央社／ 台北4日電

將蔬果與穀物倒入果汁機中打成泥狀吞下肚，這是口腔癌4期病友維國的日常三餐，曾料理山珍海味經營餐廳的他，記憶中的美食如今只能回味，挺身籲遠離檳榔，不要步上他的後塵。

「我的滷肉飯超級好吃，很多人都專程來吃。」提起昔日家傳滷肉飯配方製作的招牌料理，維國眼中閃著光，他白手起家，同時經營滷肉飯店及牛排館，既是老闆也是主廚，是支撐一家生計的重要依靠，但因工作壓力大得依靠檳榔、菸酒支撐忙碌生活，直到罹患口腔癌4期。

維國今天透過新聞稿回憶，因長期嚼檳榔導致口腔黏膜下纖維化，無痛感未留意癌前病變，直到56歲牙齦反覆潰瘍不癒，就醫確診口腔癌第4期。確診後，他接受長達20多個小時大型手術，歷經清創、化療等，放療後細胞骨壞死與口腔內病變，必須切除部分下巴及拔除全部牙齒。

術後維國每餐都必須把食物打成泥狀吞嚥，「我現在吃的很像餿水一樣，把自己活成這樣，很痛苦。」他說，口腔癌治療後，面臨外貌改變、說話發音困難等問題，甚至喪失味覺，無法掌廚經營餐廳，家中生計也受衝擊。曾經長達2年時間，他不願出門、拒絕朋友探望，陷入封閉之中。

直到接觸陽光基金會，在社工及其他病友陪伴下，維國逐漸走出低潮，他表示，重新學習面對人群，慢慢接納現在的自己，並成為陽光基金會口腔癌防治宣導志工，親自走入校園現身說法，提醒年輕人遠離菸酒及檳榔危害，避免下一代因不知檳榔為一級致癌物而步上他的後塵。

陽光基金會表示，口腔癌病友在治療後，仍需要長期的復健與社會支持，包括心理重建、營養與生活適應、就業支持、家庭陪伴及社會參與等服務，邀請民眾共同支持口腔癌身心重建暨防治服務，陪伴病友走過疾病帶來身心挑戰，讓更多生命導師將自身歷程化為改變力量。

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