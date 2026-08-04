沒被駭客攻擊卻「全院斷網」？ 北市聯醫大當機原因出爐

台北市立聯合醫院今上午傳出全院網路掛掉，客服電話也無法接上線，就連門診、批價現場都大當機。聯醫下午回應，此次網路異常是由外部線路傳輸問題所致，已排除醫療資安事件及院內核心設備故障，目前已恢復正常作業，造成民眾等候與不便，深表歉意。

院方表示，上午10時許發生網路連線異常，導致各項醫療資訊系統及客服話務服務暫時中斷，經線路服務業者緊急搶修，已於11時許分先恢復醫療資訊系統正常連線，客服話務服務下午1時許恢復正常作業。

北市聯醫蔡景耀副總院長表示，經初步查核，此次異常是由外部線路傳輸問題所致，已排除醫療資安事件及院內核心設備故障，已同步要求電信線路服務業者全面檢討異常原因及維持網路穩定性，並強化相關備援措施，避免類似情形再次發生。

蔡景耀說，系統中斷期間立即啟動醫療應變及備援機制，改採紙本與離線作業模式，持續提供民眾看診及領藥服務，確保醫療服務不中斷，維護病人就醫權益與醫療安全。對於此次網路異常造成現場民眾等候及不便，該院深表歉意，並感謝各界關心與諒解。