快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠重症一周暴增62例 60多歲男呼吸衰竭不幸病逝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高。記者廖靜清／攝影
疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高。記者廖靜清／攝影

國內新冠疫情持續升溫，重症病例也明顯增加。疾管署公布，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高，新增3例死亡，其中近九成重症患者未接種本季新冠疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，近期二名重症個案雖然都曾接種疫苗，但因未完成最新建議劑次，加上本身合併多重慢性疾病，感染後病情迅速惡化。

林詠青表示，第一名個案為北部60多歲男性，雖未滿65歲，但有高血壓、糖尿病、癌症及慢性肺病，曾於2021至2022年間完成4劑新冠疫苗接種，之後未再追加疫苗。今年7月中旬出現發燒、咳嗽、胸痛及呼吸急促等症狀，就醫時已出現雙側肺炎，即使住院並接受抗病毒藥物治療，仍因呼吸衰竭轉入加護病房，最後因新冠併發重症不幸病逝。

另一名重症個案為中部60多歲洗腎男性，合併糖尿病、高血壓、高血脂及末期腎病，去年曾接種一劑本季新冠疫苗，但符合資格後並未追加第二劑。今年7月底出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及全身倦怠，快篩陽性後曾接受口服抗病毒藥物治療，但隔天即出現呼吸困難、低血壓及意識改變，胸部X光顯示肺炎，緊急入住加護病房治療。

林詠青分析，這二起案例共同特徵都是具有多重慢性疾病，且疫苗保護力已隨時間下降。第一名個案雖曾接種過4劑疫苗，但距今已多年，保護力早已衰退。第二名個案雖接種過本季疫苗，但超過六個月後未依建議追加第二劑，因此保護力不足。

國內疫情持續上升，上周門急診就診計1萬8990人次，有醫院反映病床不夠用？疾管署發言人林明誠表示，上周新冠病人共有216人住院，只占急診的1.33％，雖高於前一周0.8％，但並非造成急診壅塞的主因。

林明誠提醒，65歲以上長者、慢性病患者、洗腎患者及免疫功能低下者，都是感染後容易發展成重症的高風險族群，即使曾接種疫苗，仍應依建議完成追加接種，以提升對目前流行病毒株的保護力。

最近打疫苗的民眾增加，林明誠指出，最新統計，近半個月國內接種新冠疫苗人數從單周3千人次，增至單周近3萬人，足足多了10倍，目前國內新冠疫苗庫存尚餘約16.5萬劑， 已配送各縣市7.9萬劑，庫存還有8.1萬劑，下周也會全數配發下去，打完為止，疾管署希望2、3周就能打光，待今年10月再開打新疫苗。

重症 新冠 新冠疫苗 疾管署

延伸閱讀

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

高雄新冠疫情拉警報 門急診暴增逾8成、累計48例7死

登革熱疫情升溫 境外移入病例破百、柬埔寨交流團一行3人爆群聚

中國COVID-19感染率升 民眾藥房買不到藥

相關新聞

下班帶傘！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時05分針對8縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(4)日南投、雲林至高雄地區及臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

桃園機場第一航廈啟用迄今已滿47年，逼近建物耐用時限50年，交通部航政司長韓振華今表示，鑑於機場建設需求並兼顧觀光發展，今年9月起將分2階段調漲機場服務費及轉機過境設施使用費，預計機場服務費年收256億元、轉機過境設施使用費年收17億元，而一航重建的初步規畫也將於明年曝光。

1歲童腸病毒高燒39度 睡覺突抖如「被電到」…醫師揪重症警訊

彰化一名1歲幼童日前感染腸病毒，前一晚發燒至39℃，且食量明顯減少，母親隔天帶往醫院檢查，醫師發現幼童上顎後方出現多處水泡及潰瘍，確診為腸病毒感染；家長透露孩子睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，甚至因此驚醒。醫師研判可能為腸病毒重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。

高雄新冠疫情拉警報 門急診暴增逾8成、累計48例7死

新冠疫情再度拉警報，高雄疫情明顯升溫，衛生局今天公布最新統計，第30周（7月26日至8月1日）新冠門急診就診人次暴增至2850人，較前一週增加84.6%，累計已有48例重症、7人死亡，死者全數為65歲以上長者，且僅1人曾接種本季新冠疫苗。

新冠重症一周暴增62例 60多歲男呼吸衰竭不幸病逝

國內新冠疫情持續升溫，重症病例也明顯增加。疾管署公布，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高，新增3例死亡，其中近九成重症患者未接種本季新冠疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，近期二名重症個案雖然都曾接種疫苗，但因未完成最新建議劑次，加上本身合併多重慢性疾病，感染後病情迅速惡化。

新冠疫苗二周接種暴增10倍 疾管署籲：高風險族群把握最後16萬劑

國內新冠疫情持續升溫，民眾接種疫苗意願也明顯增加。疾管署發言人林明誠表示，近三周新冠疫苗接種量快速攀升，最近一周已接種2萬9,416劑，較三周前的3115劑增加近10倍，顯示不少民眾開始意識到疫情風險。不過，目前全台剩餘疫苗僅約16萬劑，65歲以上長者、慢性病患者及免疫功能低下族群，應盡速完成建議接種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。