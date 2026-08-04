新冠重症一周暴增62例 60多歲男呼吸衰竭不幸病逝

國內新冠疫情持續升溫，重症病例也明顯增加。疾管署公布，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高，新增3例死亡，其中近九成重症患者未接種本季新冠疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，近期二名重症個案雖然都曾接種疫苗，但因未完成最新建議劑次，加上本身合併多重慢性疾病，感染後病情迅速惡化。

林詠青表示，第一名個案為北部60多歲男性，雖未滿65歲，但有高血壓、糖尿病、癌症及慢性肺病，曾於2021至2022年間完成4劑新冠疫苗接種，之後未再追加疫苗。今年7月中旬出現發燒、咳嗽、胸痛及呼吸急促等症狀，就醫時已出現雙側肺炎，即使住院並接受抗病毒藥物治療，仍因呼吸衰竭轉入加護病房，最後因新冠併發重症不幸病逝。

另一名重症個案為中部60多歲洗腎男性，合併糖尿病、高血壓、高血脂及末期腎病，去年曾接種一劑本季新冠疫苗，但符合資格後並未追加第二劑。今年7月底出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及全身倦怠，快篩陽性後曾接受口服抗病毒藥物治療，但隔天即出現呼吸困難、低血壓及意識改變，胸部X光顯示肺炎，緊急入住加護病房治療。

林詠青分析，這二起案例共同特徵都是具有多重慢性疾病，且疫苗保護力已隨時間下降。第一名個案雖曾接種過4劑疫苗，但距今已多年，保護力早已衰退。第二名個案雖接種過本季疫苗，但超過六個月後未依建議追加第二劑，因此保護力不足。

國內疫情持續上升，上周門急診就診計1萬8990人次，有醫院反映病床不夠用？疾管署發言人林明誠表示，上周新冠病人共有216人住院，只占急診的1.33％，雖高於前一周0.8％，但並非造成急診壅塞的主因。

林明誠提醒，65歲以上長者、慢性病患者、洗腎患者及免疫功能低下者，都是感染後容易發展成重症的高風險族群，即使曾接種疫苗，仍應依建議完成追加接種，以提升對目前流行病毒株的保護力。

最近打疫苗的民眾增加，林明誠指出，最新統計，近半個月國內接種新冠疫苗人數從單周3千人次，增至單周近3萬人，足足多了10倍，目前國內新冠疫苗庫存尚餘約16.5萬劑， 已配送各縣市7.9萬劑，庫存還有8.1萬劑，下周也會全數配發下去，打完為止，疾管署希望2、3周就能打光，待今年10月再開打新疫苗。